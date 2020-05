El Betis, con recelos de contexto e intrínsecos por Karbownik.

Gustó mucho en la planta noble del Benito Villamarín el ofrecimiento hace algunas semanas de Michal Karbownik (19), descubrimiento del año pasado en la Liga polaca, como acredita el trofeo que recogió en la gala anual celebrada el pasado 2 de febrero y donde compartió escenario, por ejemplo, con Lewandowski. El de Radom ha asombrado a propios y extraños. Con un agente, Mariusz Piekarski, tan locuaz como ubicuo, su nombre empieza a figurar en las agendas de media Europa, en la mayoría de los casos sin movimientos por parte de los clubes vinculados (Sevilla, Real Sociedad, Brujas, Celtic, Ajax, PSV, Salzburgo...), aunque el encarecimiento de la operación ya es inevitable. El Barcelona, atento siempre a las oportunidades del mercado, empezó a estudiar su contratación, cediéndole para que se fogueara a algún club de LaLiga, vía que el Betis sí vería con buenos ojos. Y es que, a día de hoy, asumir los riesgos totales de una operación que se irá a los 8-9 millones de euros -acaba en 2021, aunque está a punto de renovar para agradecer que el Legia lo reclutara con 15 años y asegurar su buena posición en las negociaciones- está descartado en Heliópolis, según ha podido saber ESTADIO.

Karbownik sigue pareciendo interesante en la Avenida de La Palmera, aunque los recelos son tanto intrínsecos como contextuales. Estos últimos, extensibles a otras latitudes, pues la recesión que se avecina por la crisis del coronavirus, que ha congelado los ingresos de las sociedades deportivas (televisión, abonos, ticketing...), amenaza con instaurar la economía de guerra en las próximas ventanas de transferencias, donde se huirá de inversiones elevadas y se apostará sobre seguro. El Betis, por ejemplo, priorizará el mantenimiento de su columna vertebral, utilizará la venta de efectivos con sueldos altos que cuenten menos para Rubi como vía para financiar otras operaciones, y continuará recurriendo al coste cero y a las cesiones, con y sin opciones de compra.

Aparte de que la tesitura invite a gastar poco y en apuestas lo más seguras posibles, Karbownik genera dudas por su juventud y otros aspectos técnicos. Se reforzarán ambos laterales, con lo que la polivalencia del polaco sería bienvenida, pero apenas acumula 19 partidos en la PKO BP Ekstraklasa (Primera división de su país) y otros tres en Copa. De hecho, en la cantera y en el segundo equipo del Legia siempre fue mediocentro, un 'box to box' que idolatraba a N'Golo Kanté. En pretemporada, el míster del primer equipo, Aleksandar Vukovic, lo probó de lateral a pierna cambiada -es diestro- tras la salida de Adam Hlousek, que se marchó libre al Viktoria Plzen de su país. Luís Rocha no acababa de convencerle, al tiempo que Ivan Obradovic (ex del Zaragoza) no consiguió la autorización para jugar el torneo regular. Karbownik no se arrugó y los pasó como un avión, erigiéndose, de hecho, en el mejor carrilero izquierdo de la Ekstraklasa, con varios reconocimientos mensuales y el consenso final de medios de comunicación y aficionados.

Con potencia, físico y mucha proyección ofensiva, los ojeadores béticos perciben que al de Radom le queda por formarse a nivel defensivo. Carencias propias de sus 19 años.