Aleñá: "El equipo está sólo pensando en el Sevilla y en el derbi"

Carles Aleñá, centrocampista del Betis, ha pasado por la radio oficial del club heliopolitano para dejar sus sensaciones tras poder volver a los entrenamientos individuales a la ciudad deportiva Luis del Sol. "Estamos muy contentos, con muchas ganas, se hace raro al no estar cerca de los compañeros pero muy felices", ha reconocido el catalán que ha notado el cambio en el trabajo: "Es bastante duro, entrenando en casa es diferente, han sido tres días bastante fuertes y es lo que toca porque hay que ponerse en forma que vienen muchos partidos".

En cuanto a los plazos que se marcan para volver a jugar LaLiga, Aleñá cree que la fecha del 12 de junio es bastante realista. "Creo que el tiempo es suficiente, hay que trabajar bastante duro aunque no hemos estado de vacaciones, hemos tenido mucho trabajo en casa pero ahora toca trabajar en el campo con el balón. Los entrenos ya se acercan al tono de competición, de igualar los ritmos de partidos y estamos aguantando bien, llegaremos bastante fuertes", ha asegurado.

Cuestionado sobre esa nueva rutina en los entrenamientos, el mediocentro ha explicado cómo es el procedimiento: "Llegamos con la ropa de entrenamiento a la ciudad deportiva, nos toman la temperatura, nos desinfectan el coche, aparcamos en un sitio con distancia de seguridad y luego entrenamos hora y media, hay seis zonas y trabajarmos cada 15 minutos en una zona de campo, así no nos cruzamos, cuando termino me vuelvo al coche con la misma ropa y te dan la ropa limpia del día siguiente. Al final vas acostumbrándote, se tienen que dar los pasos correctos en cada fase. Tienes que adaptarte, buscamos el bien para todos, que no haya más positivos y se tiene que hacer así, nosotros queremos jugar y si hay que hacerlo así se hará encantado".

Con respecto a lo positivo y negativo que destacaría de estas semanas de confinamiento, el catalán ha comentado: "Lo positivo es poder estar con la familia y que nos ha ido bien para valorar las pequeñas cosas, cuando pasa esto te das cuenta de todo lo que tienes, un simple paseo, tomar un café con los amigos, somos afortunados y me ha servido para valorar cosas que antes no te parabas a valorar. Lo peor son todos los fallecidos, es un momento muy duro para toda la sociedad".

Y es que precisamente en pleno estado de alarma, Aleñá y su pareja han sido padres por primera vez: "Mi familia en Barcelona está toda bien, están en casa, todos están bien pero no han podido venir para conocer al pequeño y eso es duro, espero que se vaya acercando el momento de conocerlo, ha sido un palo para ellos pero todo está bien, ellos y el niño. Hemos tirado de muchas videollamadas como todo el mundo".

Ahora, lo único que hay en la mente de la plantilla del Betis es el derbi: "El equipo está sólo pensando en el Sevilla y en el derbi, me hace mucha ilusión poder jugarlo, me han hablado mucho de él y alucino con el ambiente, ahora entrenamos con ese plus de motivación porque ese partidos nos marcará para ver donde vamos a ir y sobre todo por poder regalar una victoria a la afición".

Y porque alcanzar los puestos europeos todavía es posible: "Terminamos con buenas sensaciones ganando al Real Madrid, eso te llena mucho y son once partidos, confiamos en que vamos a sacar grandes resultados y que vamos a intentar ganar todos los partidos. El sueño de Europa está aún vivo, ni mucho menos muerto, el primer partido contra el Sevilla es un plus motivacional y lo vamos a intentar hasta el final. Es como una liguilla de once partidos. Si lo hacemos bien las opciones estarán ahí, serán partidos cada tres días, nosotros vamos a intentar estar al máximo y confiados en que saldrá todo genial si hacemos como hemos hecho y esperando con muchas ganas el partido del Sevilla".

En cuanto a su aportación individual, Aleñá se mostró autocrítico: "Empecé bastante bien, luego sí que he debido dar una mejor versión, debo mejorar por la confianza que se me dio y por donde vengo, este parón me ha venido bien para la cabeza, tengo que dar ese pasito adelante, no es fácil cambiar de golpe a otro sistema pero me han puesto todas las facilidades, no es una excusa así que creo que tengo que dar un mejor nivel. Es lo que debo hacer y con ganas de afrontarlo".

Incidiendo en el tema, el bético cree que debe mejorar más en los psicológico que en lo físico: "No es algo de juego sino en atreverme más, jugármela, por querer hacerlo bien juegas más plano... El club hizo un esfuerzo y debo hacerlo, quiero ser el verdadero Carles y creo que va a salir así. Tengo ganas de marcar con esta camiseta y poder dedicárselo a mi hijo, me haría mucha ilusión y seguro que va a llegar".

Ahora debe estar toda la plantilla preparada porque serán once partidos muy intensos: "Todos vamos a tener la oportunidad, son muchos partidos y cada tres días, tenemos que tener toda la plantilla enchufada porque todos tendrán su momento, hay que estar preparados y son pequeños detalles que marcan hasta donde podemos llegar".

Por último, Aleñá también valoró todos estos meses en el Betis. "Personalmente estoy muy feliz aquí, no me arrepiento para nada de haber venido. Muy positivo todo, me está viniendo bien el cambio de aires y sobre todo que le vaya bien al equipo, valoro muy positivamente mi estancia en el Betis. ¿El futuro? Solo he pensado en los once partidos que quedan con el Betis, sería una falta de respeto para mis compañeros pensar más allá. No vale la pena pensar en lo que puede pasar en dos meses", ha respondido el jugador cedido por el Barcelona, que aclaró que no descarta la opción de continuar: "Estaría loco si cerrara la puerta al Betis, la ciudad me encanta, he tenido a mi hijo aquí y estoy encantado con el club, ni mucho menos voy a cerrar la puerta al Betis".