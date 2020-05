Avanzó ESTADIO Deportivo hace meses que el francés Nabil Fekir está muy feliz en el Betis y que su intención, pese al interés de grandes clubes de Europa como el Real Madrid, es seguir en Heliópolis la próxima temporada. Todo ello, a pesar de que los verdiblancos tengan muy complicado el clasificarse para competición europea cuando se reanude LaLiga o que la crisis del coronavirus haya afectado al bolsillo de la plantilla.

Una idea que varias voces autorizadas en el seno de la entidad verdiblanca han declarado públicamente en las últimas semanas -el presidente Ángel Haro una de ellas-, pero que todavía no se había escuchado en palabras del campeón del mundo Nabil Fekir, o de su entorno más próximo. Algo que ha verbalizado para la redacción de ESTADIO Deportivo su hermano Yassin, propiedad también del Betis: "Mi hermano (Fekir) está muy a gusto en Sevilla y en el Betis. Está muy feliz de poder afrontar este nuevo reto en su carrera y de sentir el apoyo de la afición bética".

Cedido la presente temporada en el Guijuelo del grupo II de Segunda división B, donde ha acabado siendo protagonista tras comenzar la temporada con un papel más secundario (22 partidos y tres goles), el pequeño de los Fekir, Yassin, ya piensa en un nuevo reto tras una primera experiencia en España que se ha visto finalizada de manera prematura por el coronavirus, habiendo llegado ya a su fin la competición en Segunda B. "Mis planes para el futuro son el mejorar en lo deportivo y subir lo más rápido posible de nivel para llegar algún día a Primera división", explica un Yassin Fekir que tiene claro cuál sería su sueño: "Por supuesto que me gustaría seguir en el Betis y hacer como mi hermano. Sigo todos el partido del Betis, es un gran equipo de LaLiga".

Por ello, si el Betis Deportivo finalmente consigue el ascenso a Segunda B por la vía del 'play off' exprés de la RFEF, piensa que sería un buen destino para seguir creciendo, junto a su hermano Nabil: "Si el Betis está en Segunda B sería una buena opción para mí; podría estar con mi hermano. Pero si tengo una oportunidad en Segunda€ Habrá que verlo todo. Trabajo duro para llegar a Primera".

Sobre su primer año en el fútbol español, Yassin Fekir se muestra optimista, reconociendo que le ha venido muy bien el salir al Guijuelo, donde se ha sentido importante: "Mi experiencia en Guijelo fue buena. Siempre se puede hacer más, pero estoy contento de mi experiencia allí; en una nueva liga y en un nuevo país. También con el cambio de idioma". Y es que, según sus propias palabras, la adaptación no ha sido un gran problema: "No he visto una grand diferencia entre los dos países a este nivel de ligas en Segunda B".

Por último, durante su conversación con ED, Yassin Fekir también se ha referido a cómo ha vivido la pandemia del coronavirus, así como todas sus consecuencias posteriores: "La situación era complicada al principio de la epidemia, pero nos acostumbramos rápido. Me quedé en Guijelo y después me fui a ver mi familia en Francia, ante del cierre de las fronteras y con el permiso de mi club, al cual le agradezco este favor".