La Lazio cobra ventaja sobre el Betis por el cotizado Luis Suárez

El Betis, el Valencia, la Lazio, el Galatasaray, el propio Zaragoza, donde está cedido por el Watford... La lista de pretendientes de Luis Suárez crece por segundos, pues el delantero colombiano -no confundir con su homónimo uruguayo- se presenta como una de las mejores garantías de gol que ofrecerá el próximo mercado estival de fichajes, donde la crisis del coronavirus lo condiciona todo. De todos ellos, no obstante, hay uno que encabeza claramente la multitudinaria carrera por hacerse con los servicios y es el conjunto romano, quien según apuntan este domingo desde Italia contaría incluso con un acuerdo verbal con el jugador.

Al menos, esto es lo que asegura la Gazzetta dello Sport, que asegura que Luis Suárez ha mostrado una gran receptividad a la jugosísima oferta presentada por la Lazio, consistente en un contrato por cinco temporadas y una ficha de 1,5 millones de euros que iría aumentando con el paso de los años y en función de su rendimiento. No es el único detalle que aporta el popular diario deportivo italiano, que también señala que las relaciones son muy fluidas ya que el goleador cafetero comparte agencia de representación -You First Sport, la empresa de Álvaro Torres- con Luis Alberto Romero, estrella del club capitalino que recientemente acaba de firmar su renovación.

Ahora tocaría convencer al siempre inflexible Watford, que está pendiente de su futuro en la Premier League antes de decidir qué hacer con jugadores como Luis Suárez o el 'Cucho' Hernández (cedido en el Mallorca y también muy del gusto del área deportiva del Betis). De decidir traspasarlo, en Italia hablan de cifras que rondarían los 20 millones. La Lazio, siempre según las citadas fuentes, habría empezado ofreciendo 15 millones más tres en variables.

El jugador de Santa Marta, que acumulaba 17 goles en su haber antes del parón por el coronavirus, ha expresado recientemente su satisfacción por haber podido empezar de nuevo a ejercitarse sobre "el césped, no solo, sino toda la plantilla", al tiempo que ha señalado ser "feliz en el club y en la ciudad", posponiendo así "hasta final de temporada para ver lo que pasará" con su futuro. "Tengo muchísimas ganas de seguir marcando goles y ayudando al equipo, esperemos que se reanude pronto y que podamos seguir dando alegrías a esta afición", se limitaba a señalar en una entrevista a los medios del club maño.