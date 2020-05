El rosco liguero de Joaquín

En la noche del pasado miércoles, 13 de mayo, volvía a la parrilla uno de los programas más populares de la historia de la televisión en España. Con un presentador sevillano -para ser más concretos, de Alcalá de Guadaíra- como Roberto Leal, 'Pasapalabra' regreso a Antena 3, la cadena en la que empezó antes de irse a Telecinco muchos años.



Desde que el 24 de julio de 2000 se emitió por primera vez, por este espacio han pasado multitud de concursantes, acompañados por famosas personalidades; entre ellas, el capitán del Betis, Joaquín Sánchez. El portuense ha ido en repetidas ocasiones y, lo volverá a hacer a buen seguro, tan pronto como esta atípica y peculiar temporada se lo permita. Mientras el '17' verdiblanco se reencuentra con el rosco más famoso de la pequeña pantalla, ESTADIO le ha preparado un no menos espectacular rosco liguero, al alcance de muy pocos.



Cuando LaLiga pueda por fin reanudarse, Joaquín asaltará la segunda posición histórica de encuentros jugados, que a día de hoy aún es propiedad del exmadridista Raúl González, con 550 partidos. El futbolista bético, que ocupa la tercera plaza, está a sólo seis de darle caza (544); con Andoni Zubizarreta asentado en el primer puesto con 622 citas.



En esas 544 jornadas en la elite del fútbol nacional -que podrían ser muchas más si no hubiese jugado dos temporadas en la Serie A italiana-, el veterano futbolista gaditano se ha enfrentado a un total de 39 rivales, que son las casillas que tiene un particular rosco que dibuja casi por completo teñido de color verde. Tanto es así que, de esos 39 clubes a los que se ha enfrentado en su prolífica carrera, ha conseguido celebrar algún gol ante 29 de ellos. Es decir, sólo tiene diez casillas en Primera marcadas en rojo.



Entre los conjuntos que se le resisten sólo hay uno que milite a día de hoy en LaLiga. Se trata del Eibar, al que se ha medido nueve veces y al que aún tendrá la oportunidad de tachar de la lista en la 20/21, en la que será su temporada número 20 como futbolista profesional. Casi nada.



Otro de los que le faltan por batir es el Rayo Vallecano, un equipo ante el que no ha festejado diana alguna en Primera (en 11 citas), pero al que sí ha sido capaz de marcar tanto en Segunda como en Copa del Rey. Es más, en el 'Torneo del K.O.', anotó ante los franjirrojos este mismo curso, en la eliminatoria que el Betis de Rubi perdió en la tanda de penaltis a finales del pasado mes de enero.



La nómina de equipos a los que no ha sido capaz de marcarle aún Joaquín -que siempre destacó más por dar goles que por meterlos- lo encabeza el Zaragoza, que es el oponente contra el que más veces ha jugado, un total de 20, sin perforar su portería. Cuando el coronavirus frenó en seco la competición, los maños estaban segundos en la Categoría de Plata, por lo que tal vez Joaquín pueda quitarse esa espinita en el curso venidero; pues son firmes candidatos al ascenso.



La UD Las Palmas (8 partidos), el Albacete, el Numancia (4 cada uno), Murcia, Girona (ambos con 3), Hércules (2) y Xerez CD (un único enfrentamiento) terminan de formar ese selecto grupo de diez rivales de Primera división que le faltan a Joaquín Sánchez para completar su rosco liguero. Un rosco espectacular. Un rosco que asombraría al mismísimo Roberto Leal, a Cristian Gálvez, a Jaime Cantizano, a Silvia Jato...







Depor y Barça, con cinco goles, son sus víctimas preferidas

El capitán del Betis, Joaquín Sánchez, se ha enfrentado a 39 equipos en sus 544 encuentros en Primera división, sólo a 10 de ellos no ha sido capaz de marcarle nunca y, por lo tanto, entre los 29 conjuntos restantes reparte los 74 tantos que suma con las camisetas del Real Betis, del Valencia y del Málaga.

En este sentido, las víctimas preferidas del portuense son el F. C. Barcelona y el Deportivo de La Coruña, ante los que ha festejado cinco tantos. En el segundo escalón, con cuatro dianas en contra cada uno, están el Málaga, el Atlético de Madrid, el Racing de Santander, la Real Sociedad y el Athletic Club -tres de ellos en el mismo partido, esta misma campaña-. Tres tantos de Joaquín encajaron el Real Madrid, el Villarreal, Osasuna, el Granada, el Getafe y el Mallorca (dos de ellos esta 18/19).





A por Puskas

El próximo tanto que marque el bético Joaquín Sánchez le convertirá en el quinto goleador más veterano de la historia de LaLiga, que a día de hoy es el exmadridista, que lo hizo con 38 años y 233 días. El portuense hizo su última diana el pasado 21 de febrero con un total de 38 años y 215 días, lo que le convierte también en el artillero más veterano de la historia en Primera división. Para asaltar los cuatro primeros puestos tendrá que esperar a la 20/21, cuando expirará su contrato con los verdiblancos. El récord es de: 40 años y 138 días.