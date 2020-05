Joaquín 'echa un cable' a Loren... y otro a Setién

'Echa una cable' a Loren, que incendió ayer las redes sociales con sus manifestaciones sobre el nivel deportivo del Sevilla y el del Betis, y 'echó otro cable' para un técnico que ha dejado huella en él, Quique Setién, a quien le está dando la oportunidad de ganar LaLiga. Joaquín ha suavizado las palabras de Loren, "lo ha dicho porque llegábamos muy bien al derbi" y recuerdo que el Barça de Setién es líder ahora por el triunfo bético ante el Madrid: "Se lo hemos puesto...".



Loren, 'calentaba' ayer el esperado derbi Sevilla-Betis manifestando que "en lo deportivo, el Betis está igual por no decir por encima del Sevilla". El capitán ha salido al rescate del delantero explicando que Loren "es que es muy bético. Se ha querido referir a que llegamos en un buen momento, ganando al Real Madrid en casa. El Sevilla está haciendo una grandísima temporada y por eso está arriba, los números lo dicen. En un partido tan especial y tan bonito con tanta emoción, no se sabe qué pasará".



El derbi puede protagonizar el regreso de la competición y, en principio, podría disputarse el próximo 12 de junio. Joaquín reconoce que trabajan con el partido ante el Sevilla en la mente: "Nos estamos preparando para jugar este partido. Sabemos de la importancia que tiene, lo bien que terminamos antes de empezar todo esto, ganándole al Madrid, con la moral fuerte, atravesando un buen momento y este partido, sea cuando sea, será bonito jugarlo".



También ha echado Joaquín un cable a Setién, con quien sigue en contacto y a quien le ha puesto en bandeja de plata la conquista de LaLiga después de ganarle en el Benito Villamarín al Real Madrid: "Para él será un privilegio poder entrenar al Barcelona. Se lo hemos puesto... (refiriéndose al triunfo bético ante el Madrid que ha dado el liderato provisional al Barça). Lo hemos estado comentando y once partidos son muchos puntos. Independientemente de que el Barcelona esté primero, el Madrid no se da por vencido y peleará hasta el final".



Los dos meses parado, a su edad, le pueden pasar factura y Joaquín ha pensado durante la confinamiento en su retirada. Espera que no se produzca en estas circunstancias: "He pensado que me daría pena que mi último año fuese así. Después de tantos años, me gustaría terminar mi carrera jugando en campos público. Me daría muchísima pena hacerlo de otra manera. De todas formas, ya en los dos últimos años he recibido mucho cariño de muchos aficionados en muchos estadios".



Así lo ha manifestado en los micrófonos de la Cadena COPE, donde también se ha mostrado partidario de que LaLiga vuelva cuanto antes, "que sea ya", porque han sido duro los dos meses de confinamiento y está siendo durísima la vuelta al trabajo con una minipretemporada "con la que no contaba" a punto de cumplir, en julio, 49 años.



"Personalmente, cuanto antes empiece la liga, mejor. Se está haciendo muy largo y sigues teniendo muchas dudas. Estos dos meses han sido complicados y ahora ves un poco de luz, pasas de fase, empiezas a entrenar y tienes la incertidumbre de cuándo va a empezar esto. Que sea ya. Con esta pretemporada no contaba, sinceramente, la exigencia está siendo fuerte porque es una minipretemporada abreviada, no es lo mismo que trabajar en casa y son dos semanas muy fuertes", ha indicado el capitán bético.



La 'nueva normalidad', las medidas de seguridad para evitar contagios, condicionan los entrenamientos, pero la intensidad está siendo fuerte. De hecho, ha llegado a comentar que "estaba tieso": "Hemos podido hacer grupos, pero siempre trabajando en alta intensidad, rondos y partidos reducidos, con chispa, la que es normal que estos meses se haya perdido un poco. Intentamos tocarnos lo menos posible pero hay acciones que son inevitables. Siempre intentamos tomar la mayor precaución posible, todo controlado, pero una vez que te metes a entrenar es complicado mantener las distancias, no tocar. Si estás pensando que te puedes contagiar o no tocar, no puedes desempeñar tu profesión".



Joaquín entiende que Javier Tebas, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, asegure que es más fácil contagiarse en un supermercado que entrenando, pero tiene clarísimo que "el riesgo cero no está garantizado, es imposible garantizarlo. Hemos hecho el confinamiento, no solo los futbolistas, toda España. Desde el principio lo hemos estado hablando. El cero contagio no lo garantiza nadie. En el hotel, en el estadio, en un viaje... Nadie me puede garantizar el riesgo cero. Se minimiza pero a día de hoy nadie te lo puede garantizar. Van a intentar minimizar todos los riesgos, pero te puedes contagiar".



El capitán bético vio por televisión el regreso de la Bundesliga y le resultó extraño porque al fútbol le faltó su esencia, la presencia de los aficionados: "Vi el Borussia-Schalke. Me faltó la esencia del público, el ambiente, el runrún del campo. Una vez que pita el árbitro intentas evadirte, pero se hace muy raro, me parecía extrañísimo".



Él nunca ha jugado un partido oficial a puerta cerrada: "Una vez jugué con el filial en el Benito Villamarín y no había nadie. En cualquier momento te va a dar por mirar a la grada y será diferente, pero el nivel de exigencia va a ser alto igualmente".



Se ha alegrado Joaquín, por otra parte, del regreso a los entrenamientos de Fali, el jugador del Cádiz: "He estado al tanto de todo con este compañero. En las primeras declaraciones parecía que no se le iba a ver el pelo. Pero cuando toda tu vida te has dedicado a esto, echar la persiana es complicado, aunque puedas tener toda la razón del mundo. Súper respetable y entendible. Habrá echado de menos muchas cosas y nos alegramos".



Y por último, el extremo bético ha destacado su participación solidaria en esta pandemia, la misma solidaridad que han mostrado todos los españoles, destacando la labor de los sanitarios, "los verdaderos héroes. He aplaudido, he intentado colaborar en todo, en temas benéficos me han tenido que hacer camisetas buenas, aportar y mostrar el agradecimiento a toda esa gente que han dado ejemplo y que sin nada a cambio se han puesto en primera línea de batalla y han luchado por este país. Son los verdaderos héroes. Gracias a ellos vamos a poder disfrutar de lo que teníamos".