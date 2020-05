Rubi, sobre Loren: "Lo dice con buena intención, no para ofender"

Joan Francesc Ferrer Sicilia, Rubi, ha atendido a los medios de comunicación a través de una videoconferencia para analizar la actualidad del Betis y como era inevitable, el técnico verdiblanco ha sido cuestionado sobre las palabras de Loren en las que ponía al Betis a la misma altura o incluso superior al nivel del Sevilla. "Loren lo que dice lo dice con buena intención, todos tenemos esa sensación de que a un partidos estamos igualados y podemos ganar nosotros como pueden ganar ellos. En nuestra casa ganaron ellos aunque pudo ser diferente porque hicimos méritos para ello. Pero a día de hoy han demostrado más porque tienen más puntos. Estamos más cerca de lo que podria parecer por la clasificación pero a día de hoy tenemos que demostrarlo en el campo", ha dicho el míster heliopolitano.

El técnico catalán no cree que las palabras de Loren haya sido con ánimo de calentar el derbi, sino como una forma de motivación para el grupo: "No creo que lo haya dicho para calentar, el Betis es un buen equipo como lo puede ser el Sevilla o el Madrid. Podemos perder con cualquiera, así que como entrenador le resto importancia a sus palabras porque no van con ánimo de ofender a nadie".

De hecho, el propio preparador verdiblanco ha asegurado que afrontarán el derbi y los otros diez partidos con todo para intentar sumar todos los puntos posbles. "Creo que no se puede afrontar un partido con sentimiento de inferioridad. Así empiezas a perder el partido y tenemos que pensar que somos mejores pero ellos pensarán igual. Luego hay que verlo en el campo. Hemos asumido nuestra responsabilidad, nos ha faltado fortun en algunos partidos que nos habrían puesto más arriba y ahora tenemos una nueva oportunidad. El Betis no va a jugar los 11 partidos para acabar como sea, queremo acabar lo más arriba posible".