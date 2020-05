Silva: "De momento, no tengo nada"

El pasado 3 de abril, ESTADIO informaba del sondeo del Betis a Pedro y Silva, dos jugadores que acaban contrato el próximo 30 de junio. Con el futuro de ambos aún en el aire, ahora ha sido el de Arguineguín el que se ha pronunciado sobre su futuro en una entrevista con el tuitero 'Misterchip', donde ha asegurado que no tomará una decisión hasta que "se arregle todo", en relación al panorama actual por el coronavirus.

"Con todo lo que ha pasado, no hay nada, todo está parado. Mi familia me pregunta: ¿Qué pasa? ¿Qué vamos a hacer? Y yo les digo que está todo parado. Yo estoy otra vez entrenando para estar en forma cuando empiecen los partidos y para que al próximo sitio que vaya esté al cien por cien".

Asume, pues, que su futuro está lejos del City, pero no da pistas más allá de eso. "Los amigos me mandan mensajes preguntándome si voy a ir aquí o allí, pero sinceramente saben más que yo. De momento, no tengo nada", terminó el jugador, que, eso sí, confía en encontrar "una solución pronto".