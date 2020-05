El adiós de Aduriz sitúa a Joaquín como el más veterano de LaLiga

La retirada del delantero del Athletic Club Aritz Aduriz, que cuelga las botas a los 39 años por tener que pasar por el quirófano por una lesión de cadera, convierten al verdiblanco Joaquín Sánchez en el jugador más veterano de la LaLiga. El portuense (21/07/81) suma 38 años, una barrera que, a día de hoy, sólo alcanzan otros tres jugadores en el campeonato.

Se trata del exbético y ahora azulón Jorge Molina, del guardameta del Espanyol Diego López y del mallorquinista Xisco. Tanto este último como el getafense son nacidos en 1982, de hecho Molina cumplió los 38 el pasado 22 de abril y el bermellón el 10 de marzo. Por tanto, el que fuera portero del Sevilla F.C. es el que más se acerca a Joaquín, apenas cuatro meses más joven que el capitán verdiblanco (nació el 3 de noviembre de 1981).

Joaquín y este otro tridente que bordea ya la cuarentena marcan el techo de edad de la competición, ya que sólo le siguen unos pocos jugadores que alcanzan los 36: Moyá (Real Sociedad), Charles (Eibar) u otro antiguo morador del Villamarín, Salva Sevilla, que sigue la estela de Xisco en el Mallorca.

Así, en un ranking por equipos, al portuense del Betis le siguen: Diego López (Espanyol, 38), Xisco (Mallorca, 38), Jorge Molina (Getafe, 38), Moyá (Real Sociedad, 36), Charles (Eibar, 36), Cuéllar (Leganés, 35), Bruno Soriano (Villarreal, 35), Rubén Martínez (Osasuna, 35), Modric (Real Madrid, 34), Roberto (Alavés, 34), Javi Moyano (Real Valladolid, 34), Jesús Navas (Sevilla F.C., 34), Soldado (Granada, 34), Luis Suárez (F.C. Barcelona, 33), Adán (Atlético de Madrid, 33), Garay (Valencia, 33), Raúl García (Athletic de Bilbao, 33), Coke (Levante, 33) y Sergio Álvarez (Celta, 33).

En el Betis, Joaquín marca un escalón con sus perseguidores, que son Andrés Guardado y Javi García, ambos con 33. En otros equipos el liderato en veteranía es compartido si se obvian unos pocos meses o días de diferencia. Es el caso del Barcelona, donde Piqué iguala los 33 de Luis Suárez; del Real Madrid, con un Sergio Ramos que alcanza, como Modric, los 34; del Valencia, con Garay y Gameiro en 33; del Alavés, donde Roberto y Manu García igualan a 34; del Athletic Club, con empate a 33 entre Raúl García y Beñat; y del Villarreal, con un trío de 35: Bruno Soriano, Barbosa y Santi Cazorla.

El de Joaquín es un caso especial, pero no único en el club de las trece barras. Varios exverdiblancos continúan aún en activo pese a su rodaje. Sin ir más lejos, Ricardo Oliveira cumplió 40 años el pasado 6 de mayo y de momento sigue sobre el verde en el Atlético Mineiro, pese a que no parece contar con el beneplácito de su técnico, el exsevillista Jorge Sampaoli. El próximo 27 de junio, Rubén Castro alcanzará los 39 y no sólo se ha comprometido a acabar la 19/20 con Las Palmas pese a acabar contrato el 30 de junio, sino que el propio Alexis Trujillo dijo que "tiene abiertas las puertas de su casa" para regresar al Betis en la 20/21. Además, Jorge Molina (38) cuenta con el aval del presidente Ángel Torres, quien dijo que "seguirá en Getafe mientras quiera". Casto Espinosa, titular en el Extremadura, cumple 38 el 18 de junio y el propio Salva Sevilla (36) es un fijo en el Mallorca.