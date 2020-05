Alarcón: "¿Abonos gratis? Respeto al Getafe, pero no hace bien al colectivo"

El consejero y director general de negocios del Real Betis, Ramón Alarcón, asegura que el Betis está trabajando en buscar una compensación a sus abonados por los partidos en el Benito Villamarín que no podrán presenciar por culpa del Covid-19 y considera, aun respetando la decisión del Getafe de entregar gratis a su afición los carnets de la próxima temporada, que el conjunto que presidente Ángel Torres "hace daño al colectivo".

"Cada club es libre de tomar sus decisiones. En LaLiga estábamos trabajando a nivel de colectivo y el Getafe tiene un ingreso pequeño en abonos y alto en televisión porque se vende de forma centralizada. Cuando se vendía de forma individual, el Getafe tenía diez veces menos ingresos que ahora. Su situación es diferente a la de otros equipos que tenemos muchos más ingresos por abonados. Lo respeto, pero no hace bien al colectivo". ha manifestado a Deportes COPE Sevilla.

"Cuando pasó el tema del Covid-19 lo primero era volver para poder rescatar los derechos de televisión, aunque a nadie nos guste hacerlo sin público. El segundo ingreso importante es el de los abonos. Sabemos que tenemos que compensar y estamos viendo una batería de ideas, y en breve podremos comunicarlo. El apoyo de la masa social es clave para nosotros y ojalá que pronto podamos salir de esta situación tan grave", afirma Alarcón.

La situación, ha añadido Alarcón, "es complicada. Por un lado, está la compensación por los partidos que no han presenciado esta temporada. Por otro los precios del año que viene, y somos conscientes de que la situación económica para los aficionados béticos y para la sociedad en general va a ser dura, la economía se va a resentir. Y por último, está la proyección de los presupuestos del Betis en uno años, que hemos hecho y que se han proyectado unos ingresos de abonados hay que afrontar unos pagos, entre ellos los de los futbolistas. Es un puzle que tenemos que encajar para que todos podamos comer de la misma tarta, aunque esa tarta sea reducida. En eso estamos, en encontrar una fórmula imaginativa para que todos salgamos lo menos dañados posible.

Hay, además, cantidades pendientes por la cesión de asientos en esta temporada. Pero "ese dinero está previsto devolverlo. Principalmente, casi el 80% o el 90% es del partido ante el Madrid. Eso fue el 8 de marzo y el compromiso era pagarlo en abril, pero acabamos de volver a la oficina. Está el tema informático, la organización y es uno de los temas pendientes que tenemos encima de la mesa. Pero ese dinero tenemos el compromiso el consejo de administración de devolvérselo a los béticos porque les corresponde", ha asegurado Alarcón, que se ha referido a otros temas de interés.

El césped y una situación inimaginable

"El césped está muy bien, hemos aprovechado el parón para reponer el césped de verano. Los futbolistas están con muchas ganas y quedan todavía once partidos, y el Betis no ha dicho aún su última palabra. Es una situación única, que nadie podía prever y queremos retomar el rumbo que se ha visto alterado por esta pandemia. Nadie podía imaginarse que después del abrazo que nos dimos con el triunfo ante el Madrid, en ese 2-1, no íbamos a poder abrazarnos hasta no se sabe cuándo. Hay que seguir trabajando y pedimos un poco de paciencia a los béticos porque se ha visto todo alterado por esta situación general de la pandemia".

Imaginativos a la hora de fichar, como dijo Haro

"El otro día dijo el presidente que había que ser imaginativo y eso es así. Hay incertidumbre y todas las partidas están tocadas. Los restaurantes, los bares están cerrados. Incertidumbre en las entradas, en los ingresos por patrocinio y en el mercado de fichajes. Habrá menos gastos porque hay menos ingresos. Intentaremos hacer un equipo lo más competitivo posible con los ingresos que tengamos porque llevamos años creciendo y este próximo va a ser difícil seguir creciendo".

La palabra incertidumbre marca la situación

"En ningún plan estaba previsto que pasara lo que ha ocurrido. Que el fútbol español esté parado más de dos meses y sin saber cuándo podrá haber aficionados. Nos ha descolocado, hay que ser cautos y debemos prepararnos para todos los escenarios, unos más pesimistas y otros más optimistas. La palabra es incertidumbre y estamos trabajando más que antes para adaptarnos al escenario al que nos lleve esta incertidumbre".

Acuerdo con la plantilla, mejor que un ERTE

"Cada club ha tomado sus decisiones. Nosotros tomamos la decisión de no hacer el ERTE, pero necesitábamos una reducción de los sueldos si no se ingresaban los derechos de televisión. Pensábamos que era mejor un acuerdo para evitar la situación de riesgo. El ERTE impone una situación laboral al trabajador y pensábamos que esa conflictividad no iba a ser buena. Son ERTES nuevos, que nunca se han practicado y evitamos la incertidumbre con un acuerdo. Cada uno ha tomado una decisión y todas son válidas".



Ningún 'caso Fali' en el conjunto bético

"Los jugadores del Betis están deseando jugar. Los que no podían por prescripción médica se estaban comiendo las uñas y esperemos que lleguemos en las mejores condiciones al derbi".

Homenaje a los #HÉROESBÉTICOS



"Con el tema de los balcones, todos los días subíamos un vídeo y queremos hacer más visual ese agradecimiento con una camiseta. Unimos esa acción con otra que nos han enviado muchos béticos, ideas de camisetas, y hemos hecho una selección y la camiseta homenaje a los sanitarios va a ser elegida por los béticos y diseñada por los béticos."