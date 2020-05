Bartra: "¡Qué bonito es tocar el balón!"

Los futbolistas del Betis recuperan la ilusión al volver a disfrutar del olor del césped recién cortado, del sonido de golpear el balón, del contacto con los compañeros... Todo eso, según ha asegurado Marc Bartra, es lo que les está dando la energía extra que van a necesitar para afrontar este comprimido final liguero.

En una entrevista concedida a Deportes Cuatro, el central verdiblanco quiso resaltar la felicidad por volver a hacer lo que más le gusta: "Es muy bonito entrenar en grupo. Nada más terminar el rondo lo he dicho, ¡qué bonito es tocar el balón y relacionarnos con el balón!".

Evidentemente, la vuelta no ha sido con la normalidad que había antes del parón, sino con una nueva realidad que no les permite relacionarse. "Eso de ver a los compañeros y no poder abrazarles... Estamos acostumbrados a ver los compañeros y chocar las manos", manifestó, antes de hablar de otro tipo de contacto, el que se suele dar entre uno que defiende y otro que ataca, pues ahí no hay amistad que valga: "Mi amigo Tello ya se ha llevado un palito mío, desde el primer día que nos han dejado que hubiera un poco de contacto...", bromeaba Bartra, antes de ponerse un poco más serio para referirse al lógico temor que tienen los profesionales ante el riesgo de contagios que puede existir.

"Tenemos el mismo riesgo o menor, que gente de mi familia que está trabajando en un supermercado. ¿Una concentración fuera de Sevilla? Me gusta adaptarme a lo que nos pide el entrenador, lo que sea lo mejor para el equipo en ese sentido", manifestó. En este sentido, aseguró que preguntó a sus excompañeros del Borussia de Dortmund cómo ha sido la vuelta de la Bundesliga: "Todos me dijeron que era diferente, pero que poco a poco te vas metiendo en el partido. El compañero te oye seguro, pero a la vez te escuchan los rivales. Es interesante qué cosas ver, qué cosas decir... Y sobre las celebraciones, pues el primer gol que metió Haaland se ponía ahí a bailar, sin tocarse".