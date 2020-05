Joaquín: "Hay cuerpo todavía para aguantar"

La retirada del delantero del Athletic Club Aritz Aduriz, que colgó las botas esta misma semana a raíz de sus problemas de cadera, convirtieron al capitán verdiblanco Joaquín Sánchez en el jugador más veterano de Primera división a sus 38 primaveras.

Una condición de 'abuelo' de la competición que no parece pesar al portuense, como reconoció este viernes a la entrada de la Ciudad Deportiva Luis del Sol a las cámaras de 'Deportes Cuatro'. "Ha pasado poco tiempo, no he podido ni asimilarlo. Aduriz es un tipo extraordinario, tenemos una muy buena relación, sólo la pena de que se tenga que ir así, por una lesión", apuntó en primer lugar sobre el adiós del vasco.

"Sí que me han hecho varias bromas, en casa, las niñas, por el móvil me han llegado muchas también", reconocía el siempre sonriente jugador verdiblanco sobre la guasa en torno a su figura en las últimas horas.

"Hay cuerpo todavía para aguantar", añadía entre risas Joaquín, que tiene contrato hasta el final de la temporada que viene, una relación que espera exprimir al máximo, empezando por los 11 partidos que aún tiene su equipo por delante en este atípico tramo final del campeonato.

Cuestionado por cómo está llevando la vuelta a la rutina en las instalaciones de la ciudad deportiva verdiblanca, el gaditano admitió que los primeros días fueron especialmente duros tras un parón tan largo. "Parece que ahora se está relajando un poco el tema, pero ha sido una primera semana o diez días muy fuertes", manifestó.

La retirada del fútbol de Aduriz, que tendrá que pasar por el quirófano, dejó a Joaquín Sánchez como el más veterano de la competición con 38 años, una barrera que sólo igualan, obviando las semanas o meses de diferencia, Diego López (Espanyol), Xisco (Mallorca) y Jorge Molina (Getafe).