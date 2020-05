Juego asociativo en una mañana de calor

El Real Betis regresó este viernes a los entrenamientos tras disfrutar de una jornada de descanso el jueves. La plantilla prosiguió con el trabajo grupal y el balón volvió a ser el claro protagonista en esta etapa de retorno a la actividad. Cumpliendo el protocolo previsto para la tercera fase de la vuelta al trabajo, el plantel verdiblanco se ejercitó por turnos y dividido en tres grupos fijos, tal y como recoge el itinerario de actuación.

El balón y el juego asociativo ocuparon la mayor parte de un entrenamiento donde también se trabajó el aspecto físico y la movilidad en el terreno de juego. Articulación de pases en diferentes distancias, golpeos en carrera a puerta, futvóley y ejercicios de presión fueron algunas de las prácticas desarrolladas en los dos principales campos de la Ciudad Deportiva Luis del Sol.

Cumpliendo con la distancia de aislamiento social recomendada, el cuerpo técnico bético siguió de cerca el progreso de los jugadores en una mañana marcada por las altas temperaturas. De esta manera las tandas de futbolistas quedaron configuradas de la siguiente manera. Un Grupo 1 con Dani Martín, Sidnei, Emerson, Edgar González, Guardado, Aleñá, Lainez, Rodri y Borja Iglesias; un Grupo 2 con Dani Rebollo, Antonio Barragán, Marc Bartra, Álex Moreno, Guido Rodríguez, Cristian Tello, Loren y Roberto González; y un Grupo 3 con Carlos Marín, Feddal, Aïssa Mandi, Pedraza, Javi García, Canales y Nabil Fekir.

Además, Joaquín y William Carvalho trabajaron un día más la parte física en el interior de las instalaciones deportivas de Los Bermejales. El conjunto heliopolitano volverá a entrenarse este sábado en la Ciudad Deportiva en horario matinal, avanzando así hacia el regreso de LaLiga.

