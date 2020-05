Mark González: "Con Lopera negociar no era muy fácil"

Retirado desde finales del pasado año, Mark González ha recordado su paso por el Real Betis, entre 2007 y 2009, y el "episodio triste" del descenso. "No sé qué pasó. Por categoría, jugadores y calidad... Había un tema mental, psicológico, de miedos que no supimos asumir", apuntó en Onefootball.com el chileno, que tras bajar a Segunda, se marchó al CSKA de Moscú, aunque no fue sencilla su salida.

"Era una oferta difícil de rechazar. Con Lopera negociar no era muy fácil, pero se consiguió. Fue bueno para el club y para mí. Tuve que ir a Múnich a hacerme los exámenes y algo pasó entre directores y me dice: 'te agarras el avión y te vienes de vuelta'. Se puso a lo Ruiz de Lopera, diciendo que no me iba, con ese acento que tenía", explicó.