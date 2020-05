Rubi, dentro de la planificación del Betis 20/21

Rubi tiene sitio en el nuevo Betis de la 20/21 si no se tuerce nada.

Rubi tiene sitio en el nuevo Betis de la 20/21 si no se tuerce nada. Lince

El parón por la pandemia de coronavirus no ha impedido que en la planta noble del Villamarín se trabaje a destajo con vistas a la planificación de la próxima temporada. Una hoja de ruta que tuvo un nuevo capítulo el pasado martes en las oficinas del estadio con una reunión para seguir perfilando el plantel del próximo proyecto. Así, los consejeros delegados Ángel Haro y José Miguel López Catalán; el director general, Federico Martínez Feria; el coordinador de la dirección deportiva, Alexis Trujillo; y el entrenador del primer equipo, Rubi, se dieron cita para evaluar distintos aspectos de cara al nuevo curso, según avanzó 'Alfinaldelapalmera'.

El técnico de Vilasar de Mar no pierde de vista los avances de la dirección deportiva y permanece informado de la última hora en materia de fichajes y salidas, lo que confirma que cuenta con el aval de las altas esferas para comandar la nave verdiblanca la próxima temporada. Al menos siempre que la cosa no se tuerza en demasía en los once partidos que restan para que LaLiga 19/20 baje el telón.

Aunque durante el confinamiento han sido frecuentes las videollamadas para que todas las partes tuvieran presentes los pasos que se iban dando en la planificación, en esta reunión presencial se valoró en profundidad la situación en la que queda el equipo ante un mercado tan atípico como el que ha brindado la COVID-19. El propio Rubi, con hueco por tanto en el Betis 20/21 si no hay descalabro en lo deportivo en este final de campeonato, ya insinuó, en su reciente rueda de prensa telemática, que se hallan en una fase inicial en la que, entre otros aspectos, se está estimando la posible continuidad o no de algunos jugadores.

Aunque ya se han avanzado movimientos para cerrar renovaciones y prolongar la cesión de Aleñá un año más, quedan muchas incógnitas en el aire sobre los puestos que se reforzarán de cara a este nuevo proyecto. La portería parece uno de los puntos que más preocupan, dado que la intención pasa por blindar la defensa del arco y buscar un compañero de garantías para Joel Robles. No obstante, entre otras demarcaciones, también se buscan laterales y se mira con interés la medular.

Así, durante la cumbre en el Villamarín, Rubi valoró nombres, tanto de cara a seguir o salir del club como futuribles al alcance de la entidad en este particular escenario provocado por el coronavirus. Un mercado que obligará a caminar con pies de plomo, ya que la crisis sanitaria ha cambiado de cuajo las reglas y los baremos económicos.

"Sigo pensando que hay que ganar partidos para tener tranquilidad. Me la están garantizando pero tengo que demostrar en estos once partidos que el equipo acaba bien y que genera sensaciones positivas con la base de un trabajo hecho", confesó Rubi en los últimos días. El catalán es consciente de que tiene un lugar fijo en el próximo proyecto, pero también de que podría tirar todo por tierra si el equipo entrara en barrena en un tramo final de Liga plagado de incertidumbre.