El Inter complica el regreso de Junior al Betis

En el Betis sabían, cuando entablaron conversaciones con el F.C. Barcelona que el regreso del lateral hispano-dominicano Junior Firpo no iba a ser nada fácil, sino todo lo contrario. El Betis contaba con que el internacional sub 21 no seguirá en Can Barça la próxima temporada, primero porque el exverdiblanco no ha cubierto con las expectativas en su primera temporada y, segundo, porque los culés necesitan hacer caja para afrontar algunas operaciones, principalmente la de Lautaro Martínez, objetivo número uno, y Firpo mantiene todavía un buen cartel y su venta puede aportar una buena tajada.

Pese a ello, los rectores heliopolitanos no dudaron en trasladarle a sus homólogos catalanes su intención de negociar tanto por él como por otros dos azulgranas, Carles Aleñá, que permanece cedido en el Betis desde el pasado mes de diciembre, como por Riqui Puig, operaciones, estas dos últimas, quizás algo más factibles que la de aquel.

Con todo, parece que los verdiblancos van a tener que olvidarse de repatriar a su canterano, ya que, según reportan desde Italia, el Inter podría haber dado el visto bueno a incluirle en la operación por Lautaro, dando un paso atrás en su deseo de recaudar sólo dinero por el delantero argentino, consciente de las dificultades del próximo mercado estival-otoñal.

A los transalpinos les cuadra el perfil de Junior, aunque el número uno de su lista era el también verdiblanco Emerson Royal, pero su operación sería mucho más compleja, pues tiene contrato con el Betis hasta el próximo verano (2021) y el Barcelona tendría que pagar una importante indemnización a los verdiblancos, por lo que no le saldría rentable el cambio.

Con Semedo también descartado porque anda en conversaciones con Juve y City, el Inter habría accedido a incluir en la operación al otrora carrilero bético, al que tasan por debajo de los 30 millones de euros (el Barça pagó por él el verano pasado 18 millones fijos más variables). Por todo ello, Haro, Catalán y compañía tendrán que hacerse a la idea de que Junior, al menos a corto plazo, no volverá a vestir de verdiblanco.