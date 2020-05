La divertida lucha de Bartra contra los mosquitos

Marc Bartra y Borja Iglesias formaron parte de la última emisión de "Abrines Show", una sección de charlas que el jugador de Baloncesto Álex Abrines ha llevado a cabo durante el confinamiento en su canal de Youtube.



Durante la grabación del mismo, que se realizó en directo, Marc Bartra protagonizó un momento cómico que no ha pasado desapercibido en las redes sociales. El defensa del Betis decidió abrir la ventana en plena conversación y se vio invadido por una plaga de mosquitos que entraron en su casa. Bartra, incluso, apuntó la cámara hacia la zona donde se concentraban los mosquitos.



Borja Iglesias, Abrines y el otro invitado no pudieron contener la risa al ver la situación de un Bartra que optó por atacar a los mosquitos con insecticida. "Madre mía, he manchado toda la pred", afirmó el central verdiblanco después de aniquilar a la plaga de mosquitos. El fragmento de la lucha del defensa contra los mosquitos no tiene desperdicio.