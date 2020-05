El objetivo del Betis que no 've' la IA

El objetivo del Betis que no 've' la IA

En Heliópolis no pierden la esperanza. Tras una irregular campaña, Rubi y sus pupilos alcanzaron el parón motivado por el coronavirus a mediados de marzo con la moral por las nubes tras la victoria ante el Real Madrid. Y el confinamiento no ha restado un ápice de la ambición con la que encaraban el derbi, que esperan suponga ahora -a priori el próximo 19 de junio- la primera piedra de una escalada histórica hacia la zona noble.

Una vez confirmado que la plaza para la Europa League que otorga la Copa del Rey irá destinada para el séptimo clasificado en LaLiga, el objetivo de una plaza continental está a 9 puntos, que son los que separan al Betis del Valencia, cuando aún restan 33 por disputarse. Pero aunque las matemáticas y la ilusión están del lado de los verdiblancos, la Inteligencia Artificial 'piensa' que los verdiblancos no lo lograrán.

Eso se deduce de la predicción elaborada por el grupo Perform, que ha simulado hasta en 10.000 ocasiones los posibles resultados de las once jornadas que restan en base a su motor de inteligencia artificial, que apenas prevé cambios en las primeras plazas de la clasificación. Así, los equipos que jugarían competiciones europeas la próxima campaña serían los mismos que ostentan ahora ese honor, con el único cambio de que el Atlético pasaría a la Champions y la Real Sociedad caería a la UEL.

Por su parte, el Betis sólo ascendería un puesto para finalizar undécimo con 47 puntos; es decir, que sólo sumaría 14 en las once jornadas que restan, con lo que no sólo no se acercaría a un séptimo puesto que seguiría siendo propiedad del Valencia, sino que se distanciaría aún más, al quedar a 12 unidades de los ches, con 59, y con Villarreal (54), Athletic (52) y Granada (50) por delante también en la clasificación.

Sólo es una predicción. En manos de Rubi y sus jugadores está demostrar que se equivoca. Para ello habrá que darlo todo en un incierto final de campeonato en el que muchos otros prevén sorpresas.