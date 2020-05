El secreto del fichaje del 'gemelo' de Fabián

"Aprovechamos la situación. Cuando me di cuenta de que el nuevo entrenador (Tuchel) no contaba con él esta temporada, me puse en contacto con su padre para expresar nuestro interés. Luego hablé con Antero Henrique (director deportivo del PSG) y Maxwell (miembro de la dirección deportiva), a quienes convencimos, al igual que a Gio", explicó Serra Ferrer en France Football el año pasado, acerca del fichaje del medio argentino por el Betis. Pero, ¿fue el ojo clínico lo que le llevó hasta él o el Big Data?



Seguramente, con su buen criterio, el de Sa Pobla apreciaría que el ahora futbolista del Tottenham, aun sin entrar en los planes del técnico del París Saint-Germain, era un jugador con un nivel superior a la media. Sin embargo, lo tuvo claro tras consultarlo con una empresa: DribLab.



Afincada en Madrid, se trata de una empresa con control sobre 130.000 jugadores de 110 competiciones profesionales, que capta y procesa la información que genera cada partido (12.000 puntos de información, unos 2.000 eventos...) para después procesarla y presentársela a sus clientes. Actualmente, Internacional de Porto Alegre (Brasil), Chicago Fire (Estados Unidos), América de México, Liverpool FC, Brentford, Watford (Inglaterra) o Midtjylland (Dinamarca).





One of the biggest names for next summer. Giovani Lo Celso ???? pic.twitter.com/CHfmWq6nSd — Driblab (@driblab) May 26, 2019

