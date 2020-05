La Real recuerda uno de los goles más rápidos de la liga anotado por Juanmi

La Real Sociedad ha recordado en su cuenta de Twitter un acontecimiento de la pasada temporada que tuvo como protagonista a Juanmi. El actual delantero del Betismarcó un gol a los 11 segundos en un Real Sociedad-Eibar que se disputó el 14 de abril de 2019, siendo este el sexto gol más tempranero de la historia de La Liga. El vídeo nos ha permitido además ver una imagen que de momento no han podido disfrutar los aficionados béticos, la imagen del punta celebrando un gol.



El próximo mes de junio se cumplirá un año de la llegada de Juanmi al Benito Villamarín y hasta el momento, las lesiones no le han dejado tener protagonismo durante la temporada. El ex jugador txuri urdin disputó su último partido con el Betis el 20 de septiembre del pasado año y desde entonces no ha podido jugar ni un solo minuto.



Juanmi fue operado de una fascitis plantar el pasado 9 de diciembre y ahora, con la vuelta de la competición a la vuelta de la esquina, parece que podría estar cerca de completar el proceso de recuperación. De ser así, al jugador se le presentaría una oportunidad de oro para poder empezar a justificar su fichaje por el Betis.



Rubi se refirió esta semana a la situación del delantero afirmando que hará un nuevo tratamiento que le permitirá comenzar a trabajar. "Va a hacer trabajo de gimnasio para posteriormente incorporarse al grupo y luego ver cómo avanza. Si se suma y no tiene problemas avanzará y si no habrá que dar el frenazo definitivo, pero esperamos que vaya bien", fueron las palabras del técnico catalán.



No está siendo una temporada fácil para Juanmi debido a que las lesiones que apenas le han permitido disputar dos partidos, pero el jugador siempre se ha mostrado muy optimista con respecto a su situación y confía en que tarde o temprano llegará su momento.





? Juanmi. 11 segundos. Uno de los goles más rápidos de la historia.



?? ¡Revive los demás!#AurreraReala — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) May 23, 2020