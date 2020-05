"Renato Tapia es de esos jugadores que llegan a un equipo y juegan"

Renato Tapia es una de esas oportunidades de mercado a la que está muy atento el Betis. El centrocampista peruano, por el que se interesó el Betis por primera vez el pasado mercado invernal, para reforzar la posición del pivote, para la que terminó llegando finalmente Guido Rodríguez.

En aquel momento, el acuerdo con el Feyenoord no fue posible y ahora, unos meses después, el internacional peruano va a quedar libre. El conjunto holandés no tiene la intención de renovar y el jugador estudia las posibles alternativas. Equipos como Cruz Azul o Boca Junior han seguido sus pasos, pero también el Celtic y el Rangers escoceses han valorado su incorporación.

Pero no son los únicos. También la MLS americana estaría tentando al peruano, donde el técnico argentino Gustavo Barros Schelotto se ha referido a él. "A veces dar algún nombre públicamente no significa que lo vayas a ir a buscar o lo pretendas, pero hay varios jugadores de la selección Peruana que a uno le gustaría dirigir. Renato Tapia es un jugador interesante, Edison Flores y Raúl Ruidíaz que está jugando en Seattle Sounders FC, son jugadores que en cualquier equipo del mundo van a aportar cosas", sontiene el asistente técnico de Los Ángeles Galaxy en UCI.

Barros Schelotto, apasionado del fútbol internacional, reconoce que ha seguido el trabajo el pivote internacional peruano, que a sus 24 años ha disputado más de 122 partidos en la Eredivise y 53 encuentros con la absoluta de su país. "Lo conozco por ver fútbol, porque los entrenadores no solo vemos los partidos nuestros, vemos los partidos que son interesantes como la copa América, Copa de Europa y es un jugador realmente joven y que tiene mucha experiencia en el fútbol europeo, pero fundamentalmente más allá de la experiencia, es bueno y uno ve a los que son buenos jugadores y en cualquier momento esos jugadores te llegan al club y juegan".

El Betis cuenta de momento para su posición con el argentino Guido Rodríguez y con Edgar, el central canterano que Rubi ha reconvertido con éxito. No obstante, la secretaría técnica heliopolitana no pierde de vista al peruano, cuyo fichaje no obligaría a un elevado desembolso, ya que llegaría con la carta de libertad bajo el brazo.