Mizzian: "Voy a aprovechar esta oportunidad al máximo"

Con la baja en los entrenamientos del primer equipo del canterano Raúl García, operado de apendicitis hace unos días, Rubi decidió suplir su lugar con otro canterano llamando al melillense Mizzian. El también ariete del Betis Deportivo ha pasado hoy por los medios oficiales del club verdiblanco para dejar sus primeras sensaciones. "No me esperaba esto, estaba a punto de irme para casa cuando me llamaron. Me hicieron las pruebas, esperamos un par de días, los resultados dieron negativo y empezamos a entrenar el sábado con el primer equipo", ha comentado el delantero que llevaba tiempo sin entrenar en grupo: "Se nota en el tacto del ablón, el cesped también influye mucho, he entrado al mismo ritmo que mis compañeros. El primer día lo pasé un poco mal pero ya le voy cogiendo el ritmo".

El jugador del filial es consciente que está ante una gran oportunidad, aunque no despega los pies de la tierra. "Si me dan la ocpión de jugar la aprovecharé. He trabajado con paciencia pero a día de hoy no lo sé, yo voy a trabajar igual que siempre o mejor, si tengo la oportunidad debo estar preparado. Además, en siete u ocho dias estoy hecho un toro. Antes del parón estaba en un estado de forma espectacular, pero estando entrenando con el primer equipo voy a llegar bien para el 'play off'", admitió el melillense sobre su estado de forma.

Con respecto a su forma de ver el fútbol, el ariete ha reconocido que se debe a sus raíces en Melilla. "Hay que estar preparado para lo que venga, si no estás preparado no sirves para el fútbol. Hay que estar siempre con los pies en el suelo, en Melilla somos gente humilde, de barrio, y sabemos lo que cuesta ganarse el pan", ha recordado Mizzian, que también habló de su llegada a Heliópolis: "Del Melilla juvenil me voy al Real Madrid y de ahí al Betis. El Betis es un club que apuesta por los jóvenes, en el Madrid lo veía muy difícil, es mejor ir a un club grande también como el Betis pero que apueste por la cantera".

Sobre los consejos que en estos primeros días le han dado Rubi y Miguel Calzado, el futbolista ha dicho: "Rubi me ha dicho que siga entrenando como lo estoy haciendo, que no me ponga nervioso. Miguel Calzado fue el que me llamó para avisarme de que me iba al primer equipo, me dijo que era mi oportunidad y que la aprovechara, eso es lo que voy a intentar hacer, aprovecharla al máximo".

También ha repasado Mizzian lo que le espera con el Betis Deportivo, nada más y nada menos que culminar la gran temporada con el objetivo del ascenso a Segunda división B. "Cuando aterricé aquí tenia claro que el objetivo era ascender", ha admitido el melillense, que no tiene dudas de que lo conseguirán: "Antes del parón estábamos en un buen momento pero no nos pasará factura, vamos a ganar el 'play off' y vamos a ascender, estoy seguro".

Por último, Mizzian ha hablado sobre sus cualidades, pues 10 de los 12 goles anotado con el filial verdiblanco han sido con un solo toque. "Tengo muchas cualidades y el primer toque es una de ellas, todo lo que llegue al área tiene que ir adentro. ¿Raúl? Esa competencia nos ayuda a crecer a los dos, es una competencia sana pero también hemos jugado juntos muchos partidos".