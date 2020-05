Capi responde a Del Nido: "Le ha faltado el respeto al Betis"

El exfutbolista del Real Betis, Jesús Capitan 'Capi', ha respondido a las palabras de José María del Nido, expresidente del Sevilla FC, tras comentar que la distancia entre ambos equipos "es sideral" a día de hoy. "Ojalá el Betis pudiera pelear con el Sevilla, pero la distancia es sideral", sentenciaba Del Nido en una entrevista a 'Jugones' de LaSexta. Y sus declaraciones no han tardado en tener respuesta desde Heliópolis.

En el programa 'El Chiringuito', el que fuera jugador verdiblanco rebatía a Juanfe Sanz, periodista del programa, que no le quitaba la razón a Del Nido. "Si es por el tema de palmarés o de lo que está luchando uno y otro, perfecto, pero que tampoco se iguale entonces con el Atlético de Madrid, el Sevilla no es el Atlético de Madrid", respondía el de Camas.

Capi justificó la situación actual del Betis por las irregularidad de los últimos años y acusó de no saber la realidad del club al exmandatario nervionense: "Cada club tiene sus objetivos, el Betis estuvo hace unos años en Segunda división y eso trastoca mucho las estructuras del club, pero Del Nido no sabe el nivel que tiene el Betis, él puede hablar de su club pero que el Betis esté de una manera o de otra él no lo sabe porque el Betis está creciendo enormemente en estos últimos años".

A esto, Juanfe Sanz, le respondió que podría saberlo al mirar la clasificación y ver la diferencia de puntos entre Sevilla y Betis, a lo que Capi replicó: "Pero es que no es la clasifición, la clasificación muchas veces es engañosa porque entonces habría que decirle, si el Sevilla está peleando por conseguir títulos, desde el año 2016 no ha conseguido ninguno, incluso estos últimos años se ha quedado fuera de la Champions... Entonces ¿cómo hacemos la comparación?"

Por último, el verdiblanco pidió "respeto" para el Betis. "Además, hay una cosa fundamental, independientemente de que un club pueda tener un objetivo u otro, y se llama respeto, y el respeto a un club grande, porque cuanto más grande seas, más respeto debes tener, y en este caso le ha faltado mucho al respeto a un club vecino como el Real Betis Balompié".