Edu: "No puedo decir que Lopera fuera el mejor presidente"

El exverdiblanco Luis Eduardo Schmidt, Edu, se mostró en desacuerdo con el también exbético Fernando, que dijo hace unas fechas que Lopera había sido el mejor presidente que había tenido. "No estoy de acuerdo con mi amigo Fernando ni comparto su opinión. Pero, bueno, la respeto. Cada uno tiene una situación particular y muy personal, pero no puedo decir lo mismo. Yo, desde luego, no puedo compartir la misma opinión", aclaró Edu en declaraciones a 'Informa Fútbol'.

El brasileño, que se proclamó campeón de Copa del Rey en 2005 con los de las trece barras, reiteró que su salida del Betis se debió a los problemas que mantuvo con Lopera. "Todo el mundo lo sabe. Lamentablemente, descendimos y salí con el equipo en Segunda€ pero si las cosas hubieran estado bien con Lopera yo no habría tenido ningún problema de continuar en el Betis en Segunda, porque yo estaba bien en el equipo, muy a gusto, jugando con y para esta afición del Betis, que es increíble. El problema fue la decisión del club y Lopera", aseguró el de Sao Paulo.

Edu también tuvo tiempo de analizar la actualidad del que fuera su equipo, al que aventura un tramo final de Liga exigente, pero en el que tiene en su mano acabar con un buen sabor de boca. "Ojalá que al final el equipo pueda llegar a Europa. Hay plantilla para lograrlo y buenos futbolistas. A la temporada del Betis le ha faltado más equilibrio, una buena secuencia de resultados que diera estabilidad. Es importante que la gente sienta que el equipo transmite y eso también es fundamental para los futbolistas", sentenció el brasileño.





"El Sevilla pujó fuerte"

El brasileño Edu recordó que el eterno rival verdiblanco se interesó en hacerse con sus servicios por aquella época. "Sí, es verdad que el Sevilla pujó fuerte en aquel momento para ficharme. Me acuerdo de que hablé con Monchi y Joaquín Caparrós. Luego, también, había otros equipos interesados, después de hablar con mi familia y llevarme un par de días pensándolo me decidí por el Betis, fue una decisión que había que tomar y fue un alivio personal, pensando que fue lo mejor en aquel momento", apuntó el exjugador verdiblanco, que actualmente sigue ligado al fútbol ya que trabaja como agente en NG Soccer, una agencia de representación de jóvenes jugadores.