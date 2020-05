Pedraza ve al Betis "favorito" en el derbi

Para Alfonso Pedraza esta no ha sido una temporada fácil.Su año ha estado marcado por las lesiones y, justo cuando se había recuperado y había entrado en la dinámica del equipo -jugó contra el Real Madrid-, llegó el parón por el coronavirus.

Quizás por ello se entienda mejor las ganas que tiene de jugar estos once partidos que quedan, empezando por el derbi, un encuentro en el que asegura que su equipo es el favorito. "El Betis es el favorito, sin ninguna duda. Tengo plena confianza en mis compañeros, sabemos lo que supone el derbi para nosotros y vamos a pelear por la victoria a mil por mil. Creo que en un derbi no existe relajación. Estamos mentalizados, para nosotros esa victoria es vital para llegar a nuestro objetivo y estamos centrados al cien por cien", decía este mediodía en Onda Cero, donde, además, respondió al expresidente sevillista, José María del Nido, quien aseguraba hace unos días que el Sevilla está a una distancia sideral del Betis.

"Yo no voy a entrar en polémicas. Del Nido puede decir lo que quiera. Todos sabemos la rivalidad que existe en esta ciudad, pero la grandeza que tiene el Betis es indudable. Yo me decanté por el Betis porque es uno de los más grandes. No voy a entrar en debate. No me considero ese tipo de personas".

En cuanto a la polémica comida de varios jugadores sevillista, recordó que "ellos mismos renocieron que se habían equivocado" y que no era "nadie" para juzgarlos.

En cuanto a su equipo, Pedraza aseguró que está "entrenando bien" y que llegará "fuerte" al inicio de la temporada. "Va a ser súper rápido, estamos mentalizados, en 11 partidos pueden pasar muchas cosas, ya se está viendo en Alemania, donde el porcentaje de victorias visitantes está aumentando, y eso nos puede beneficiar", indicó el lateral cordobés, que se sumó unos días más tarde a los entrenamientos tras serle detectados anticuerpos de coronavirus en los análisis a los que se sometió el equipo el pasado 8 de mayo.

"Estoy bien y por suerte toda mi famiia también lo está. Cuando me enterés de que había pasado el virus me llevé un gran susto por la familia, por mis padres, por mi sobrina, porque he estado conviviendo con ellos. Yo no sentí nada, salvo que perdí el olfato y el gusto un par de días, pero no le di más importancia porque yo me veía al cien por cien. Mi madre fue la que más se alegró cuando me dijeron que ya podía entrenar con el equipo", bromeaba el jugador de San Sebastián de los Ballesteros.



Jugar sin público puede ser un handicap, en opinión del lateral cedido por el Villarreal, que defiende, no obstante, que su equipo tiene una motivación clara que contrarrestará esa falta de aliento procedente de la grada. "En mi caso nunca he jugado un partido a puerta cerrada, pero tenemos que sacar motivación, y nosotros la tenemos, que es nuestro objetivo. Queremos estar el año que viene en la Europa League y esa es nuestra motivación. Nos queda un reto muy bonito y ojalá podamos cumplirlo".

En lo que no quiere pensar, al menos de momento, es en su futuro. El jugador, cedido por el Villarreal, se centra en los encuentros que quedan, sin pensar en si su continuidad dependerá de su rendimiento en este tramo final. "Ha sido una temporada complicada, nunca había tenido una lesión de cierta gravedad y justo cuando vuelvo, ganamos al Madrid y llega el parón. Lo que he hecho ha sido entrenar al cien por cien y estar fuerte para los partidos que quedan. Sinceramente ahora mismo no sé nada, sólo pienso en disfrutar de estos 11 partidos a nivel personal y colectivo y ya veremos lo que pueda pasar".