La insistente preocupación del 'Tata' por Lainez

Es la segunda vez en apenas una semana que el seleccionador mexicano, Gerardo 'Tata' Martínez se refiere a Diego Lainez y lo pone de ejemplo de lo que él considera que no deberían haber muchos de los jóvenes talentos aztecas.

Para el otrora entrenador del F.C. Barcelona, el bético precipitó su salida del América, lo que, en su opinión, podría influir en su desarrollo como futbolista y, por ende, en su capacidad para ser seleccionable. Lainez no ha tenido la presencia en el Betis que podría haber tenido en el América de haber seguido allí. "Creo que hay varios caminos, cada uno elegirá el que más le conviene. El jugador tiene que salir casi completamente formado, si tiene que pasar un año más en México lo tiene que pasar, jugar con la camiseta de Chivas de América, de Tigres, Rayados, Cruz Azul que son pesadas; hay que acostumbrarse, que el traspaso no sea tan grande y es cuando puedo hablar con más fundamentos", empezando diciendo el seleccionador rosarino, que añadía, en alusión al bético: "Han pasado dos situaciones totalmente distintas en el fútbol mexicano y tienen que ver con América: son los casos de Edson y Diego. Uno se fue formado en un equipo campeón, siendo referente, con un Mundial y 21 años, y cayó al Ajax. Empezó jugando, no terminó con tanto pero el que se fue al Ajax estaba totalmente formado y preparado para esa situación; en el caso de Diego, me dicen que está bien, que está trabajando bárbaro, pero hace año y medio está terminando su formación en el Betis".

Con todo, el 'Tata' elogia el trabajo que están haciendo en el Betis con él. "Tenemos la suerte de que el Betis le dedica tiempo a la formación. Te llevas un jugador y no lo esperan tanto tiempo y a los seis meses lo tienen de vuelta. Jóvenes que se van muy rápido por necesidad económica, a veces hay suerte que van a clubes donde se invierte tiempo y dinero, pero hay otros clubes donde están pasando a otro y estoy más del lado de lo que pasó con Edson", termina.

Para terminar, Martino cree que el problema está en el origen, es decir, en la propia idiosincracia del fútbol mexicano, para lo que propone: "Creo que se debe tener un mayor seguimiento de lo que pasa con los futbolista, habrá que ver el tema de la educación de la vida; cómo alimentarse, un seguimiento más estricto que le permita al jugador tener un margen de error menor y poder verlo en Primera", zanjó.