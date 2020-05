Cañas, campeón de la liga serbia: "Ha sido una locura"

El jugador del Estrella Roja y canterano bético José Alberto Cañas se ha proclamado campeón de liga en Serbia y manifestó en Canal Sur Radio que está "contento" por el título a pesar de su situación en el equipo.

Título. "Con 30 años no tenía y con 33 tengo cinco. Quién me lo iba a decir, es de locos. La verdad que en Serbia estamos contentos por el título de liga".

Situación en el equipo. "Ha sido raro porque desde enero no cuento para el míster. Me tuve que ir para España, volví hace unos 20 días y aquí estamos, el primer partido y ya somos campeones. Dentro de lo malo siempre hay algo positivo y por lo menos me llevo un título para casa".

Viaje a Belgrado. "El club me dijo que tenía que estar antes del 11 y por el trámite del coronavirus había muchos aeropuertos cerrados y no podía viajar a Serbia. Tuve que ir de Málaga a Barcelona y de ahí tuve que esperar dos horas un vuelo a Sofía (Bulgaria). Allí nos tuvieron retenidos una media hora por temas de seguridad, donde nos tomaron la temperatura y necesitaba una carta de la embajada que dijera para qué iba. Me recogieron, tuve que hacer una hora en coche hasta la frontera con Serbia y cuando pasé, hasta Belgrado otro tramo de cuatro horas en coche. Fue una odisea".

Celebración. "Venía de Grecia y pensaba que iba a ser más tranquilito aquí y mira. No estuve en el estadio porque no fui convocado, y cuando llegamos a la ciudad deportiva había mucha gente, muchos coches con el autobús, y cuando llegaron había bengalas, abrazos, besos... Una locura".

Mejor recuerdo. "He tenido la suerte de jugar en grandísimos estadios, pero no puedo decir otro que no sea mi querido Benito Villamarín. Es al que le tengo más aprecio, donde he crecido, he mejorado en lo profesional y lo personal y es el que tengo que nombrar por sentimiento".