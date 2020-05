Una imaginativa fuente de ingresos para el Betis

El Betis es uno de los clubes más activos en redes sociales y muy pronto esa actividad tendrá una contraprestación económica muy importante; una cuantía que por mínima que sea será especialmente bien recibida en estos tiempos de economía de guerra y austeridad marcada por la profunda crisis que ha generado la pandemia mundial del coronavirus, y que sin duda ha pisado con fuerza el pedal de freno en el imparable crecimiento que venía experimentado la entidad en los últimos años.



Cuando el presidente Ángel Haro se refería que de cara al próximo curso habría que ser "imaginativos", no sólo se refería al Área Deportiva y a los fichajes y salidas. Era extrapolable a todos los departamentos. Y al de contenido digital, en concreto, le sobra creatividad. Por suerte, a petición del club de Heliópolis en la última Comisión Delegada, LaLiga aprobó un acuerdo para empezar a tener en cuenta el número de interacciones de cada equipo y su tirón mediático a la hora de repartir los ingresos por los derechos de la televisión. Y cuando se habla de este asunto, de redes sociales, creación de contenidos y 'social media management', el Betis está siempre en la parte más alta de la clasificación.



Tanto es así que, según el último estudio elaborado por 'Deportes y Finanzas' (@DeporFinanzas) con los datos de abril de 2020, la heliopolitana es la quinta cuenta de Instagram más visitada del país y la cuarta de Primera división. La cuenta oficial del Betis obtuvo el mes pasado un total de 2,23 millones de interacciones, una espectacular cifra que sólo superan el Barcelona (58,4 millones), el Real Madrid (42,8 mill.) y, ya en otro escalón muy por debajo, el Atlético de Madrid (4,24 mill) y la cuenta de los equipos de cantera del conjunto azulgrana, que se cuela en una sorprendente cuarta posición (3,21 mill.). Por debajo de los verdiblancos aparecen el Athletic (1,46) y el Valencia (1,06). También, ya por debajo del millón de contactos, están la Real Sociedad (938.000), el Zaragoza, que es el mejor de Segunda, (663.000) y el Granada, que cierra el 'Top 10' (558.000).





No es algo casual. Ni muchísimo menos. Según los datos globales de la pasada temporada, la entidad verdiblanca es laen sus perfiles en las diferentes redes sociales, superando losdurante toda la campaña; sólo por detrás de Atlético (con más de 109 millones), Madrid (629 millones) y Barça (1.225 millones) y doblando los números del Valencia, que fue el quinto mejor. Por eso,tanto al Betis, que subirá considerablemente sus ganancias por este concepto.Desde el Real Decreto que entró en vigor en 2015,: un 90 por ciento de la partida total es para los clubes de Primera, mientras que entre los de Segunda se distribuye el 10 por ciento restante. En cuanto al paquete de la máxima categoría nacional, un 50 por ciento de la cantidad total se reparte a partes iguales entre todos los clubes y otro 25 por ciento se distribuye en función de las clasificaciones deportivas de los últimos cinco años, pero con una gradual preponderancia a favor de los ejercicios más recientes -por lo que porel año que jugó en(14/15). El 25 por ciento restante, se divide con un tercio según las taquillas y abonos de cada club y otros dos tercios en función de la implantación social y audiencias (que no ocupación de estadios, que es una estadística diferente). Es este último apartado es donde ahora entrarán también las interacciones en las redes sociales.El Betis, como expuso en su última junta de accionistas celebrada en diciembre de 2019, ha crecido muchísimo en lo que al departamento de marketing y área de negocio se refiere. Según sus rectores, la marca del club es" y, lo que no es baladí,. Tanto es así, que sus ingresos se reparten ya casi a partes iguales entre el mercado nacional (52%) y el internacional (48%). Los fichajes de Inui, de Lainez o de Guardado, por ejemplo, han servido para que la entidad refuerce su presencia en países como, donde es sobradamente conocido el exhaustivo seguimiento mediático que hacen a los deportistas que compiten en el extranjero.De igual modo, todo ello ha repercutido a la hora de tener más patrocinadores, más eventos, una mayor integración de la publicidad y, en definitiva, ha ido haciendo posible que; que en el último ejercicio disminuyó hasta el 58 por ciento de sus ingresos (llegó a suponer más del 70%), ante el aumento en competiciones (19%), abonados y socios (15%) o la publicidad (10%).