Feddal responde a Del Nido: "Las diferencias se hablan en el campo"

El derbi se acerca y poco a poco se va calentando. Primero fue Loren Morón el que provocó la reacción en el eterno rival al asegurar que veía al Betis "por encima" del Sevilla FC en lo deportivo. Y el guante fue recogido por Del Nido, que avivó la polémica al hablar de una distancia "sideral" entre ambos clubes.

Las palabras del ex presidente del club de Nervión han suscitado un buen número de reacciones desde Heliópolis. La última de ellas, la de Zou Feddal, que siempre en más de una ocasión ya ha dado muestras de haberse sabido empapar de esa guasa que identifica a la rivalidad hispalense.

"Loren es un chico sano, con ilusión, está haciendo una buena temporada, tiene su opinión y hay que respetarla. No comparto que Del Nido haga esas declaraciones en el plan de que hay una diferencia abismal, contradiciendo lo que ha dicho Loren. No lo comparto, pero respeto lo que piensa. Si él cree eso, adelante. Personalmente, las diferencias se hablan en el campo", afirmó el marroquí en Diario de Sevilla.

En este caso, Feddal no ha querido polemizar y apuesta por centrarse cada uno en los suyo. "El Sevilla está haciendo una buena campaña, nosotros no hemos tenido los mejores resultados. Lo que tenemos que hacer es apechugar y centrarnos en el derbi. Nos tenemos que olvidar de todo, tenemos que trabajar y mirar hacia delante. No podemos pensar en otros equipos", explicó, no sin dejar claro que la igualdad ha sido la tónica dominante en los últimos derbis: "Monchi dijo hace poco que el Betis ha tenido una progresión muy grande, que ha mejorado mucho, creo recordar. Los derbis de los últimos años no tienen nada que ver con los de hace seis. Desde que estoy aquí hemos podido ganar y ellos también. No han sido resultados abultados y sí partidos igualados".

"Si conseguimos ganar el derbi nos va a dar mucha fuerza para los diez partidos siguientes. Es trascendental para el objetivo, es un partido que te da adrenalina para el resto. Es fundamental que podamos ganar en el campo rival. Ssabemos que ellos están en la parte de arriba de la tabla, están haciendo una buena campaña, aunque los resultados los han ido sacando justitos. Nos sacan muchos puntos pero en un derbi da igual la clasificación. Tenemos que buscar ganarlo, lo tenemos que hacer por nuestra gente que se lo merece", concluyó el central, con la vista puesta ya en el jueves 11 de junio.