Feghouli: otro gran nombre vinculado con el Betis

Sofiane Feghouli no vería con malos ojos regresar a España. ED

No parar de surgir nombres interesantes para el ataque verdiblanco, pensando ya en la ventana de transferencias del próximo verano. Especialmente en las bandas, donde los de Rubi buscan uno o dos efectivos con velocidad y desborde, pero también por dentro, ya que no está del todo claro si Aleñá podrá repetir cesión en Heliópolis, por lo que no estaría mal, viendo las limitaciones económicas que presentará el próximo mercado, atinar con dos 'pájaros' de un solo tiro.

En ese contexto, desde Turquía vinculan a Sofiane Feghouli, un viejo conocido de LaLiga que lleva cinco años haciéndose de oro en la Süperlig, desde que el West Ham lo vendió al Galatasaray a cambio de algo más de cuatro millones de euros. El de Levallois-Perret, con contrato hasta 2022, no saldrá por bajo rendimiento (puesto que ha firmado seis goles y cinco asistencias en 30 partidos oficiales con el único club con algún título europeo del país), sino por su sueldo, que ronda los cuatro kilos netos. La crisis del coronavirus obligará a todos a equilibrar cuentas, siendo el campeón de la Copa de África uno de los señalados.

'Fanatik' señala al Betis, así como a entidades qataríes y emiratíes, como posible destino de Feghouli, que tiene varios elementos que lo alejan de Heliópolis. Empezando por su sueldo, muy lejos de las posibilidades verdiblancas, amén de su edad (cumple 31 años las próximas Navidades), lo que convierte cualquier inversión (el Galatasaray pide 10 millones por él) en un riesgo complicado de asumir, pues las opciones de obtener una plusvalía serían mínimas.