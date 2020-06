Serra replica a Del Nido y pone de ejemplo sus derbis

A pocos días de que vuelva LaLiga y lo haga con todo un Sevilla-Betis, Lorenzo Serra Ferrer ha dado su particular visión después de todo lo que se viene hablando sobre el nivel de ambos equipos y cuál de los llegar mejor al derbi y ha apuntado directamente a las palabras del expresidente José María del Nido.

"Lo he entendido a mi manera, no estoy de acuerdo, lo que refleja la tabla es verdad, hay una diferencia de puntos importantes, pero sin presumir, yo también he colaborado a ellos con el Betis yendo a jugar contra el Sevilla con 19 puntos de ventaja, y esto aparece, yo lo he vivido a favor del Betis. Los partidos se tienen que jugar, hay que tener un punto de humildad grande. Cada uno luego hace su propia película", ha dicho Serra en los micrófonos de Deportes Cope Sevilla.

"En estos partidos no hay diferencias, hay que ir con mucho cuidado, yo he jugado derbis donde el Betis llegaba con 19 puntos de ventaja y luego lo perdimos con gol de Suker. Esto hay que prepararlo bien, se juega sin público que también es algo nuevo. El Sevilla perderá el calor y la fuerza que le da su gente, además el Betis tiene personalidad para ir al Sánchez-Pizjuán a ganar el partido. Si el Betis juega un gran partido puede ganar, y entonces quién se lleva los puntos, que jugar", ha explicado Serra.

Así, el de Sa Pobla recalcó que los derbis suelen ser igualados más allá de quien llegue por delante en la clasificación: "Todos los derbis son parecidos, la alegría más grande que le puedes dar a la afición es una victoria en el derbi, no creo que haya mucha diferencia, me gustaban mucho esos derbis, a veces nos despreciaban pero luego en el campo fue diferente a lo que uno podía imaginar, nos llevamos bastantes alegrias", recordó sobre su época de entrenador.

En cuanto a la andadura del Betis en LaLiga, Serra Ferrer no ha puesto paños calientes, aunque espera que en las 11 jornadas que quedan puedan cambiar las tornas. "Es cierto que el Betis no ha tenido este punto de rendimiento como se podía esperar, tiene una plantilla buena, quizás un poco descompensada pero más allá de estos análisis puntuales que a mi no me corresponden, creo que es mejorable. El entrenador y los jugadores lo saben, tienen una oportunidad ahora para rectificarlo. A ver si es verdad y se puede cumplir esta ilusión de acercarse o entrar en competiciones europeas", expresó el mallorquín, que también hablo sobre otros asuntos.

Si no entra en Europa sería un fracaso la temporada: "El fracaso no existe si das todo lo que tienes que dar, pero sí hay decepciones muy fuertes que son difíciles de justificar. La temporada aún no ha terminado, faltan 11 jornadas que darán para mucho y hay que intentarlo. Luego habrá que valorar, hay que tener paciencia para dar aún el veredicto final en cuanto al fracaso o éxito. Falta mucha Liga".

Tiene la impresión de un Betis poco ambicioso sin usted: "Es un apuro contestar esto. Yo no me siento tan importante, yo he colaborado pero siempre he dicho que no pueden pensar en objetivos menores. También es cierto que LaLiga es complicada y dura pero el betis es un equipo poderoso en lo social y en lo deportivo".

Se merece el Betis ir del 12º en la tabla: "Sin duda todo es mejorable, pero en estos momentos todos saben que podrían haber ido mejor los resultados y tener una clasificación más brillante y puntera pero la realidad es la que hay. El Betis está en esta posición porque le corresponde pero aún no ha terminado LaLiga".