Lopera saca pecho y no le quita la razón a Del Nido

El ex consejero delegado del Betis Manuel Ruiz de Lopera no deja pasar una oportunidad para opinar sobre la actualidad verdiblanca. Ahora que ya sólo tiene una pequeña parte (su familia) del paquete accionarial con el que se autobautizó como 'La Mayoritaria', el empresario de El Fontanal se siente libre para lanzar dardos a los actuales dirigentes, Ángel Haro y José Miguel López Catalán, con los que pactó la retirada del club y de la mayoría de plataformas del juicio contra él por presuntos delitos de apropiación indebida y administración desleal (de los que luego terminó absuelto) a cambio de la venta de sus títulos.

Así, en declaraciones a LaSexta, el otrora dueño del club heliopolitano prefirió no quitar la razón a su 'enemigo público' durante gran parte de su mandato. "Yo también estoy viendo que el Betis no tiene a los jugadores que tiene que tener. Hay que buscar a los Jarni, Finidi, Alfonso, Denilson, Marcos Assunçao... ¿Conmigo esa distancia sideral? Creo que no, porque ir al Madrid y decirle a Alfonso 'vente para acá' y al club decirle 'cuánto necesitas' y dárselo, eso no lo hacen ahora. He sido el único presidente que ha tenido al Betis en Primera y al Sevilla en Segunda", asegura Lopera, dando indirectamente la razón a José María del Nido, que salía al paso de unas declaraciones de Loren Morón en las que veía a los verdiblancos por encima de su eterno rival.

El de El Fontanal, que sigue conservando tantos detractores como partidarios, enarbola cada vez que puede sus éxitos deportivos y los futbolistas que trajo a vestir la camiseta con el escudo de las trece barras, si bien la instrucción que años más tarde iniciaría la jueza Mercedes Alaya dejaba entrever que no todas las operaciones bajo su auspicio respondían a la legalidad, amén de poner en duda, esta vez con apoyo en el Juzgado de lo Mercantil, la titularidad de una gran parte de las acciones que decía poseer.