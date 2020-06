Guido augura una remontada del Betis y habla del derbi, de su amistad con Ocampos...

Cuando las cosas se ponen complicadas, siempre viene bien estar cerca de personas optimistas, que sean capaces de revertir la situación y ver algo positivo en todo proceso complejo. Es el caso de Guido Rodríguez, que acababa de llegar al Betis cuando el coronavirus paró la competición, dificultando aún más su adaptación a un nuevo continente y frenando la inercia ganadora con la que los verdiblancos llegaban al derbi tras vencer al Real Madrid. El pivote argentino ve al vestuario "con muchas ganas" y confía en ganar al Sevilla para retomar esa buena senda y acabar "lo más arriba posible".

"Es obvio que LaLiga no arranca ahora porque ya tiene unas posiciones, pero para nosotros es como si arrancase de nuevo. En nuestra cabeza sólo está hacerlo muy bien y creemos que podemos hacerlo bien en los partidos que nos quedan, sumar puntos y acabar lo más arriba posible en la tabla", ha explicado el internacional albiceleste en una entrevista concedida a Deportes Cope Sevilla, donde ha analizado la situación en la que encaran la visita al Ramón Sánchez-Pizjuán.

"El grupo está entrenando muy bien, con mucha intensidad, y ya por fin con el balón, que es lo más importante. Esta semana arrancamos de a poquito para hacer ya Fútbol 11 y poder agarrar sensaciones de jugar los 90 minutos", ha añadido al respecto, antes de considerar que el parón hace que sea una incógnita el estado de los jugadores: "Es una incógnita por el parón y esta situación tan rara, pero esto es un tema mental, mis compañeros están bien". "Yo los veo bien y con ganas", ha remarcado.

La idea es retomar la competición en donde la dejaron, con el buen sabor de boca de vencer el pasado 8 de marzo a todo un Real Madrid (2-1), aunque de eso han pasado ya tres meses. "Obviamente que parece que pasaron años, pero somos conscientes de que nuestro partido fue bueno, de que el equipo estuvo a la altura, de que consiguió tres puntos importantes y veo a todos con mucha confianza. Estamos trabajando muy bien y creo que estas 11 jornadas van a ser muy positivas para nosotros", ha defendido.

En este sentido, Guido Rodríguez admite que la posición del Betis, duodécimo, es decepcionante, pero ha recordado que hay tiempo para enmendarla: "Sabemos que no estamos en la posición en la que nos gustaría estar, pero quedan 11 partidos para dar la vuelta a las cosas, hay que arrancar como terminamos, con una victoria ante el Madrid, lo más unidos posible y luchando para estar más arriba". "El Betis tiene que estar más arriba, eso hoy depende de nosotros y eso es bueno. Sumando puntos y ganando estas jornadas podemos terminar arriba y con buenas sensaciones, eso lo sabemos, es lo que vamos a intentar y confiamos en que lo vamos a lograr".

Listo para ser titular contra el Sevilla



"Es la posición en la que jugué siempre y estoy acostumbrado", ha contestado Guido Rodríguez por lo comprometida que puede ser el puesto de mediocentro defensivo. El argentino se siente cada vez mejor y se ve preparado para ser de la partida en Nervión, sobre todo si el lesionado Edgar no llega a tiempo, aunque el ex del América cree que Rubi va a poder contar con todo su plantel: "Hay gente que está con alguna cosa, pero nada grave, creo que vamos a estar todos a disposición del técnico para arrancar y él decidirá. Yo creo que vamos a estar todos al cien por cien, Edgar también".

Guido es consciente de que, con o sin público, el del día 11 no será un partido normal. "Antes de venir al Betis me hablaron y me pasaron vídeos del derbi, de cómo se vive, cómo es la semana de antes... Será un poco raro esta vez, pero aunque no haya gente también será muy importante, porque es la vuelta de LaLiga", ha opinado, antes de pasar muy de puntillas por la situación del Sevilla y la polémica de sus compatriotas.

"Hay varios argentinos en el Sevilla y les conozco a todos. Con el que más relación tengo es con Lucas (Ocampos), con el que coincidí en inferiores en Argentina y ahora en la selección, también. No he hablado con ellos, pero sí vi el lío que se armó (con la polémica barbacoa). Es una situación complicada para toda la gente", se ha limitado a señalar, sin aclarar si fue invitado antes de valorar que el extremo sevillista "lo está haciendo muy bien" en su primera temporada en España. "Cuando se incorporó a la selección también lo hizo muy bien y yo me alegro por él".

Preguntado por el Sevilla, Guido ha admitido que "es un equipo que últimamente hace bien las cosas, algo que se ve en la posición de la tabla en la que está", pero ha recalcado que acaba "de llegar" a LaLiga y sólo está "enfocado" en lo suyo. "Sólo me centro en acoplarme al equipo y a la idea del entrenador y en hacer las cosas bien en el Betis", ha sentenciado Guido Rodríguez.