La polémica en torno al racismo alcanza al Betis

Las protestas en Estados Unidos tras el fallecimiento de George Floyd han desatado todo tipo de actos de solidaridad en todo el mundo y el último gran nombre en sumarse ha sido la gran estrella de la NBA Stephen Curry. Sin embargo, todo lo que se mueve en torno a este hecho en concreto y a la pelea contra el racismo en general desata polémicas que han alcanzado al Real Betis.



Ayer, aparecía una imagen de Borja Iglesias, en el entrenamiento verdiblanco, en la que se apreciaba que llevaba las uñas pintadas de negro. Ante las 'dudas' de algunas personas en las redes sociales, el delantero gallego quiso dejar claro que lo había hecho para concienciar contra el racismo y que ésa era su forma de lucha contra esta lacra. "Te lo explico yo, que no hay problema. Es una forma de concienciarme y luchar desde mi posición contra el racismo, pero creo que también me viene bien contra lo homofobia. Además tengo que admitirte que me gustan", respondió Borja Iglesias a un tuitero que se lo había preguntado y que, tras desatarse la polémica, quiso aclarar que con su tuit no trataba de criticarle.





Ayer mismo, el punta compostelano ya había retuiteado otro tuit en el que trataba de concienciar a todos sobre este tema y actualmente tiene como avatar de su perfil un puño de negro, que simboliza la lucha contra el racismo. Y aunque su acto ha encontrado a muchas personas que le apoyan y ha sido muy aplaudido, también ha habido otros que le han criticado y ha desatado una polémica en la que, incluso, ha habido amenazas e insultos.