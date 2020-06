El Betis "presiona" al Benfica por Florentino

A principios de abril, en Portugal, más concretamente, el diario portugués Record aseguraba que tanto Sevilla como Betis siguen los pasos del prometedor mediocentro del Benfica Luis Florentino, de 20 años. ESTADIO pudo confirmar que, efectivamente, se trata de un nombre que manejan las dos secretarías técnicas si bien en Heliópolis se necesita más un jugador de ese perfil.

Ahora su agente, Bruno Carvalho, reconoce un fuerte interés de varios equipos españoles, además de otro países dispuestos a ponérselo difícil al Milan, club que parece haber tomado la delantera en la puja. "Es uno de los jóvenes centrocampistas defensivos mejor valorados en Europa, por lo que en este momento hay un gran interés en él", señaló en ESPN el agente.

"Se ha hablado mucho sobre Milán, pero puedo decirle que hay mucha competencia para garantizarlo. Hay clubes en Inglaterra, Alemania y España que lo siguen de cerca", añadió Carvalho, haciendo hincapié en la expectación despertada por Florentino, al que la reconocida empresa de auditorías KPMG sitúa como el séptimo jugador con mayor valor de mercado de la Liga NOS (22 millones).

Aunque ha sido vinculado a ambos equipos, en Italia apuntan que es el Betis el que más ímpetu está poniendo, hasta el punto de que Calciomercato.com afirman que los verdiblancos no se dan han por vencido y "están presionando al Benfica" para convencerles y adelantar así en la carrera al Milan.

LA SITUACIÓN -Como se dijo en los últimos días, Milán tiene en sus manos a Florentino. Después del intento fallido en el mercado de enero, hubo nuevos contactos entre el club AC Milan y el Benfica. Existe un acuerdo general sobre la fórmula (es decir, un préstamo a dos años con la obligación de alcanzar ciertos objetivos) pero aún no sobre las cifras. Los lusitanos evalúan su joya en los 40 millones de euros considerando el valor prospectivo del niño y la intensa competencia.

BETIS PRUEBA NOSOTROS - Milán ha ganado la pole position y quiere formalizar todo al final de la temporada. Pero Betis Sevilla no se da por vencido y está realizando una presión asfixiante sobre el Benfica. También hubo una encuesta y una solicitud de información de Bayer Leverkusen. No hay escasez de ofertas, el Benfica quiere obtener lo más posible de su venta: señales de que el Diablo se ha registrado pero que no generan preocupaciones particulares.