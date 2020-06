Feddal: "Si no ganamos, no hay tiempo para llorar"

A Feddal le motivan especialmente los derbis. Lo ha demostrado muchas veces y eso ha creado en más de una ocasión controversias con aficionados del Sevilla. Y esta vez no va a ser diferente. El central marroquí, como demostró hace unos días en su respuesta a Del Nido, llega con ganas a este encuentro, pero afronta con más motivación aún el reto de recuperar el terreno perdido y alcanzar puestos que den opción al Betis a jugar en Europa el próximo año. Para ello, será clave ganar en casa del eterno rival.

"Son once partidos más, pero para nosotros los primeros 4-5 son importantes para nuestro objetivo. A partir de ahí podríamos soñar. Se han logrado cosas peores en el fútbol", advertía el jugador verdiblanco, para quien "el estado anímico es importante y yo veo a todos metidos". "Ojalá empecemos ganando el derbi", aseguró Feddal, quien cree que si no ganan estos primeros partidos "se te complica la cosa" y luego "no hay tiempo para llorar".

"Ahora podemos preparar mucho mejor lo que nos queda temporada. Estamos con mucha fuerza para retomar la Liga. Tenemos mucha esperanza en estos partidos que vienen, ojalá se cumplan nuestros deseos. Toda la humanidad lo ha pasado mal, ojalá pronto se arregle esta situación. Hemos llegado a tono y con la preparación del cuerpo técnico afrontemos el resto a un gran nivel", afirmó el internacional africano, que no quiere mirar más allá de este partido: "Yo miro partido a partido, hemos tenido un primer tramo malo y ahora podemos corregirlo. Tenemos esa experiencia, no hay tiempo que perder".

Sobre el encuentro que abrirá el regreso de LaLiga, no hay duda de que va a ser muy especial. Y eso que no tendrá el aliciente de ver público en las gradas. "Un derbi es un derbi, la ciudad lo va a vivir igual. Aunque a todos nos gustaría jugarlo con nuestra afición, sabemos que representa mucho para ellos. Nosotros tenemos que estar en el campo y buscar esa motivación en la gente, que está detrás de nosotros, para lograr esa victoria que será muy importante de cara a los partidos restantes. Es un desafío para todos jugar sin afición y sin ruido en el estadio. Todos tenemos que buscar la motivación, nuestro grupo está preparado. Será un gran partido seguro, ojalá que la afición lo pueda disfrutar y nos lo podamos llevar", concluyó.