La Roma se entromete en dos objetivos del Betis

La Roma, próximo rival europeo del Sevilla F.C. cuando acabe el campeonato liguero, no sólo entromete en los planes del equipo de Nervión sino que también lo hace con dos jugadores que se habían convertido en objetivo del Betis en los últimos meses: Pedro y Vertonghen. Ambos han sido difíciles desde el inicio, pero viendo cómo se estaba poniendo un mercado a la baja y cómo se han movido Haro y Catalán en los últimos años, no se descartaban en Heliópolis.

Especial fue el interés por Pedro, que viene de lejos. El Betis, como ya hiciera en los últimos años cuando fichó a Canales, a Pau López -que curiosamente acabó en la Roma-, a Inui... tanteó al jugador canario, que acaba contrato con el Chelsea y, sabedor de que va a tener menos oportunidades con la llegada de Ziyech, había descartado continuar. El club verdiblanco también lo hizo con David Silva, como ya publicamos en ED el pasado 3 de abril, pues de igual forma, finaliza su periplo en el Manchester City.

Sin embargo, Pedro se lo ha tomado con calma en su elección y cada vez aparecen más rivales y de más nivel. El Valencia, falto de fondos, se sitúa siempre como 'enemigo' en todas las operaciones de jugadores que acaban contrado (Callejón, Silva, Pedro...), pero no es el único. La Juventus se ha unido en los últimos días. Y la Roma, cuya oferta de mediados de abril por el canario era asequible para que el Betis pudiera entrar en la puja, parece haber ganado fuerza en los últimos días. Al menos así lo aseguran varios medios, catalanes (Sport), ingleses (Daily Mail) o italianos (Calciomercato), quienes coinciden en que ya se habría decantado por la oferta romana.

Diferente es el caso del belga Jan Vertonghen, pues no ha pasado de la etapa de tanteo y su no renovación con el Tottenham se debe, en parte, a que no piensa renunciar a su alto caché (unos 3 millones de euros más prima de fichaje), unas cifras que el Betis no piensa asumir por un central de 33 años por muy contrastado que esté.