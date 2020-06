La arenga de Ceballos para el derbi: pide un Betis que mande en Sevilla

Dani Ceballos es noticia. Siempre lo es. Cuando no es por su enorme calidad futbolística, lo es por su futuro. El Arsenal, su actual equipo, mueve mucho; el Real Madrid, el club al que pertenece, tiene aún más gancho. Y, por si fuera poco tirón mediático, además se le viene relacionando con el Sevilla, donde ya ha dicho que no podría jugar, y con el Betis, el equipo de sus "amores", al que le debe "todo" y al que animará en el próximo derbi, donde espera que los verdiblancos acudan para demostrar que quieren mandar en la ciudad.

"Acostumbrado a jugar siempre con público y enfrentarte a tu mayor rival sin su gente será muy diferente a lo que conocemos. El aspecto emocional va a hacer mucho en este derbi, pero yo espero que cuando se pongan la verdiblanca piensen que enfrente tendrán un equipo que en los últimos años te ha hecho mucho daño. Es el momento de reivindicarte, de dar la cara por los tuyos y de sacar ese coraje para decir que el Betis está de nuevo en Sevilla y quiere ir a la casa del Sevilla a ganar", ha sido la arenga del utrerano para el Betis, en una entrevista con 'La Gran Jugada', de Canal Sur Radio.

"Cuando juegas un derbi, la afición es un aliciente muy importante de cara a ganar el partido. El otro día vi una estadística que decía que ahora están ganando más los visitantes, pero un derbi es siempre especial, con o sin público. Creo que el que marque el primer gol va a tener mucho que ganar. Los dos equipos van a llegar casi sin ritmo de competición tras estar parados tres meses y el que marque primero tendrá mucha ventaja", ha añadido al respecto.

Ceballos retó a los periodistas que le preguntasen por cualquier resultado de los heliopolitanos, ya no le quita ojo desde Londres. "He visto todos los partidos del Betis este año. Cuando llevas tanto años en un club y te da la oportunidad de ser profesional no es para menos, le tengo que apoyar siempre, esté donde esté", ha relatado, antes de considerar que el parón pilló en un buen momento anímico a los de Rubi: "El Betis venía en una buena dinámica, le ganó al líder y eso te da energía y positivismo. De todos modos, creo que este parón le ha venido bien a todos, porque los entrenadores han tenido mucho tiempo para pensar nuevos sistemas y formas de atacar. Creo que el derbi será un partido muy bonito de ver".

"El Betis de Rubi empezó regular, fue mejorando poco a poco, pero siempre ha ido contra el reloj, no ha podido coger esa dinámica positiva para estar cerca de Europa. Creo que aún tiene equipo para eso y ahora tiene la oportunidad de ganar el derbi y coger confianza para seguir escalando puestos. El Sevilla tiene a Lopetegui que es un grandísimo entrenador, lo tuve en el Real Madrid y sé que tiene a los 23 jugadores enchufados. Es un equipo muy compacto y, aunque a veces le tachan de defensivo y de meter al equipo atrás cuando el marcador es favorable, mientras siga sumando, todo se olvida", ha continuado analizando Ceballos.

Lo que más va a echar de menos en este derbi del próximo jueves (22:00 horas) es a su paisano, el malogrado José Antonio Reyes. "Sí, tendríamos nuestros piques esta semana, porque él era muy sevillista y, cuando juegas tantos de pequeño en la cantera, sabes bien lo que significan los derbis. Espero que éste se lo lleve el Betis y podamos empezar con un poquito de moral para encarar el final de LaLiga", ha admitido, hablando siempre de los verdiblancos en primera persona y antes de repasar los paralelismos que le unen a Reyes.

"Puse por redes sociales una foto de su presentación con el Arsenal y la mía. Es una foto que, aunque separada por más de diez años, es prácticamente igual. Es un bonito homenaje para él, hay que recordarlo siempre con una sonrisa en la boca. Hemos llevado una vida paralela. De Utrera, a jugar en el Real Madrid y el Arsenal. Ha dado mucho al fútbol, a su pueblo, a la selección... y ha hecho feliz a mucha gente", ha considerado.

Otro compañero para el que tuvo palabras de elogio es Fabián Ruiz, estrella del Nápoles y excompañero en el Betis, al que ve como futuro timón de la 'Roja'... a su lado, por supuesto: "Lo conozco desde muy pequeño, desde que tenía 9 años, y su mejor nivel está por llegar. Estoy seguro. El futuro de la selección va a ser verdiblanco: Fabián y Ceballos. Tenemos muy buen 'feeling' y me encantaría tirar juntos de la selección y, por qué no, algún día volver a jugar juntos en un club".