Betis y Valencia coinciden en una nueva opción de mercado

El exbético Pezzella, Musacchio, Diogo Leite, Martínez Quarta, Vertonghen... Muchas son las opciones que el Valencia está barajando en las últimas semanas para afianzar un centro de la defensa al que ya intentó incorporar a Feddal de forma urgente en febrero y en el que tendrá que reforzarse en este mercado estival, con más motivo tras su desencuentro con Garay. Y en algunas de ellas coincide con un Betis que sigue muy atento al mercado de centrales, aunque no es su prioridad, ante la opción de que Feddal salga este mismo verano o de que Mandi, si no logra renovarlo, acepte alguna suculenta oferta de la Premier.

Y aunque el club levantino ahora parece tener como primer objetivo a Pezzella, por el que la Fiorentina pediría de salida unos 20 millones de euros, tiene como alternativa a un Musacchio que sí aparece como opción para el Betis -también lo han vinculado al Sevilla, quien estuvo muy interesado hace dos años-. El central argentino acaba contrato en 2021 y el Milan ha dejado claro que no piensa renovarlo y que, por tanto, está dispuesto a escuchar ofertas.

De hecho, hace un par de semanas, la Gazzetta dello Sport le ponía precio y aseguraba que los de la Via Aldo Rossi le dejarían salir por un montante de entre ocho y diez millones de euros. El Betis no busca un central de este perfil, sino uno más agresivo y con mejor dominio aéreo, que complemente a Bartra, aunque no haría ascos a una oportunidad de mercado como esa.

No es el primer jugador por el que Betis y Valencia coinciden en este arranque de mercado (Callejón, Pedro, Silva, Vertonghen...). El hecho de los ches estén a día de hoy fuera de la Champions y tengan un importante lastre económico les ha hecho dirigir su objetivo a jugadores libres y oportunidades de mercado, de un perfil más bajo al que acostumbran. Y ahí coinciden con la idea que tienen Haro y Catalán para completar una plantilla que, salvo salidas, tendrá pocos cambios.