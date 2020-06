Haro responde a Del Nido y Caparrós, valora cómo llega el Betis al derbi y no firma ni el empate

Sin querer meter cizaña, pero dejando caer que no se achica. Ángel Haro ha querido responder a las declaraciones altisonantes de los últimos días de Del Nido y Caparrós y, en una entrevista con Radio Marca, ha reiterado que él no ve a día de hoy a un Betis tan inferior al Sevilla en el derbi, por mucho que la tabla lo diga.

"Tanto los dirigientes de Sevilla como nosotros estamos manteniendo cordura en los últimos años y cualquier declaración altisonante hay que echarla al suelo. La de otras personas que están fuera de su club, quieren ser presidentes o no... yo no voy a contestarlas. Hay cierta euforia de gente que ya no está en el Sevilla. Ellos tendrán sus motivos para los mensajes. Sí he visto en otro momento una diferencia superior a la actual, ahora me parece que no la hay. Yo veo a dos equipos muy buenos y que en el partido del jueves puede ser cualquier cosa", aseguraba el presidente verdiblanco quien podría dar como favorito al Sevilla por su posición en la tabla, pero no por otros motivos.

"Por la posición que ocupa son favoritos, han hecho un futbol más regular... pero es un derbi. Ahí puede pasar de todo. Y tenemos una gran plantilla. Hace cuatro o cinco años iba pensando que éramos inferiores, pero ahora me creo de verdad que vamos a ganar. No firmo el empate, ni aunque sea en campo contrario", asegura.

Haro, que recordó "el 0-3, con gol de Olías desde casi medio del campo", asegura que llega con "ganas de derbi", pero también porque significa "la vuelta del fútbol". Y rompe una lanza por su equipo: "Yo lo veo muy bien, con muchas ganas, algunos jugadores que antes estarían bloqueados ahora están con un aire nuevo. Me gustan las sensaciones que transmiten. Va a ser un derbi atípico al jugar sin publico, pero los veo con ilusión. A partir de ahí es un derbi...".

El presidente verdiblanco también quiso valorar la pareciación de Tebas y de LaLiga, de que éste va a ser uno de los partidos más seguidos de la historia y, posiblemente, el derbi más visto, pues sólo 13 países no tendrán la señal. "Es una gran responsabilidad. Va a ser un derbi muy seguido por lo que significa, la vuelta de la mejor competición del mundo. Puede significar puerta grande o enfermería, para nosotros es crucial, porque nos queda 11 finales y puede ser clave en lo anímico", afirmó.

Y, por último, quiso pedir a sus aficionados que no se repita lo que se ha visto en Portugal y que no salgan a la calle en masa a apoyar a su equipo, aunque éste lo necesite. "Me sumo a ese llamamiento. Tenemos que ser conscientes de lo que nos recomiendan las autoridadades. Un rebrote sería fatal. Hago un llamamiento para que se queden en casa y disfruten del partido, que no se aglutinen y no vayan a acompañar al equipo, ya en otro momento se podrá hacer".