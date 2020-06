Haro valora la vuelta de Ceballos y analiza el mercado de fichajes y el crecimiento del Betis

Ángel Haro, presidente del Betis, ha repasado la situación en la que la entidad verdiblanca va a encarar el próximo mercado estival de transferencias, una ventana marcada por la crisis del coronavirus, que a su juicio va a afectar de manera global. En este sentido, asegura que no será posible hacer fichajes de 20 millones y confía en que las circunstancias no mermen la línea de crecimiento que llevaba el club en los dos últimos años. Para ello, promete hacer una buena plantilla y repasa el nombre que suena con más fuerza, el de Dani Ceballos.

El utrerano no para de enviar guiños al Betis de cara a la próxima campaña y elogió la gestión que ha hecho el club para pasar de pelear por evitar el descenso a luchar por meterse en Europa. Haro le ha devuelto el cariño en una entrevista en Deportes Cope Sevilla: "Dani, cuando salió, era muy joven. Nos pilló a todos en una situación que no deseábamos. Creo que ya sabe que debería haberse quedado un año más. Él ha madurado a lo largo de este tiempo y demustra su sentimiento bético cada vez que puede". "Quien sabe si puede volver", ha añadido, enigmático.

Eso sí, el máximo dirigente heliopolitano dejó claro que, si Ceballos regresa, sólo es posible con una cesión. "No vamos a estar en disposicion de hacer un fichaje de ese tipo (de 25 ó 30 millones) . No vamos a invertir por encima de nuestros ingresos sin vender antes por esa cantidad. Pero igual que nosotros, el resto de equipos de LaLiga. Va a haber más trueques y la inflacción que ha tenido el mundo del fútbol va a tener un leve retroceso. Salvo que llegue por ampliaciones de capital, aportaciones de jeques... Para poder hacer inversiones hacen falta desinversiones. Podríamos no tocar lo que tenemos y ni comprar ni vender, pero a día de hoy no se puede aventurar nada".

Haro no comparte en absoluto que la situación del Betis sea la misma que hace cinco años, de ahí que se haya expresado en tono reivindicativo y visiblemente molesto. "El análisis es simple: el tiempo es el que es. Cuando hablamos de crecimiento, hablamos de que el club está creciendo en todos los niveles, en cifras de negocio de un 20% anual. Es el que más ha crecido de LaLiga. También están los ingresos extraordinarios, casi 200 millones de euros (con una subida de casi el 30%)", ha presumido el mandamás, que también aprecia mejoría en el plano competitivo.

"En lo deportivo, si analizamos la clasificación, no estamos donde deberíamos estar", ha admitido. "Pero cuando entré en 2016 estábamos a dos puntos del descenso y con un equipo que no tiene nada que ver al de ahora. Estar hablando de Damiao a hacerlo de Borja Iglesias o Fekir... estamos hablando de otro mundo. Estos jugadores no están aquí por arte de magia, sino por un trabajo. Hay que hacer una valoración objetiva de donde estamos. Con los jugadores que tenemos debemos estar más alto, pero decir que es parecido al de hace cinco años no lo puede decir nadie", ha espetado.

"Sólo falta un poco de tiempo para consolidar el proyecto. Competimos, con unos límites que marca LaLiga, contra equipos importantes por entrar en Europa y queremos que eso sea lo habitual. Claro que cometemos errores y seguiremos cometiéndolos, pero la clave está en aprender de ellos, para no cometerlos más y poder seguir avanzando", ha agregado con tono ambicioso, al tiempo que consideraba que "hay equipo para estar en Europa". "Si no estamos en Europa es complicado mantener a estos jugadores, no por economía, porque podemos permitirnoslo, pero sí es más difícil a la hora de captar talento, aunque ya hemos demostrado que sin estar en Europa somos capaces de crear proyectos muy interesantes".

"Para crecer tienes que vender", ha remarcado el presidente del Betis. "Los ERTE se van a notar en todos los equipos de la Liga, de un 20-30 por ciento. El presupuesto del año que viene es aventurado para todos los clubes. Los ingresos televisivos van a ser los mismos, pero en el ingreso por traspasos va a haber una gran deflacción. Habrá que ver también el límite que nos pone LaLiga para poder fichar. La Premier va a tener un poco más, va a ser el motor de los traspasos y hará un efecto dominó, pero estoy viendo un mercado con muy pcoo movimiento, los acercamientos son muy a la baja y lo veo bastante complicado", ha augurado.



En este sentido, uno de los favoritos para hacer caja era Loren, que condiciones más justas para las partes", ha explicado Haro, "optimista" sobre la renovación de Edgar y alegre por la En este sentido, uno de los, que ha renovado hasta 2024 y si se marcha, lo hará por los 50 millones de su cláusula. "Lo de Loren era de justicia, tenía un salario bajo para el rendimeinto que tenía. Ha sonado para el Barça y se quedó. Se aprovechó para incrementar el salario y la clásusula. unaspara las partes", ha explicado Haro,y alegre por la decisión de Emerson de quedarse una temporada más en el Betis.

"El tío está fuerte, está entrenando bien... De forma unilateral no contemplo su salida. Tenemos una. Luego, si hay una opción que es buena para el chico y para todos se pone encima de la mesa, se hablará". "Veremos muchas operaciones que tienen, de forma bilateral, otra operación acompañada con otra valoración. Y habrá que valorarlo de forma conjunta y no por separado", ha opinado sobre posibles operaciones derivadas de otra, con nombres como el de