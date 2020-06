Junior vuelve a estar en el mercado

Junior no entrará en la operación por Lautaro Martínez.

El lateral izquierdo se erige en una de las posiciones que experimentará cambios en el próximo mercado. En Heliópolis son conscientes de que se necesita, como mínimo, reclutar un efectivo para esta posición y no se descarta que dos, pues los dos inquilinos actuales podrían salir. Es muy probable que lo haga Pedraza, por el que se renegocia a la baja la opción de compra pactada con el Villarreal.

El Betis no piensa apostar fuerte por el cordobés, por lo que caben muchas posibilidades de que salga, mientras que por Álex Moreno, titular con Rubi, se esperan que lleguen ofertas de la Bundesliga o la Premier. Razón de más para que la dirección deportiva se cubra las espaldas y ya cuente con una lista de opciones. Lógicamente, en ella siempre se encuentra la opción de recuperar a Junior Firpo en condición de cedido, ante su falta de oportunidades en el Barça.

Lógicamente, en Barcelona barajan otras vías que sean más ventajosas para ellos, ya sea con un traspaso o utilizándolo como moneda de cambio de una operación. De esta manera, los azulgranas lo han intentado meter en la negociación con el Inter para hacerse con los servicios de Lautaro Martínez, pero no ha funcionado. Tal y como aseguran en Italia, los dos clubes difieren en la valoración del hispano-dominicano, pues el Barça lo tasa en 40 millones de euros y los interistas no pasan de los 20 kilos. A Antonio Conte le gusta pero no están dispuestos a rebajar tanto el precio de Lautaro.

Además, Junior no ve con los mejores ojos marcharse ahora al Inter después de tan poca presencia en el Camp Nou, y prefiere otras opciones, entre ellas, lógicamente, la cesión al Betis. El Barça se ha quedado sin esta vía, por lo que el canterano verdiblanco vuelva a estar en el mercado y el Betis no le pierde de vista.