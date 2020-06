"¿Desestabilizar al Betis? Hablo porque soy socio, accionista y aficionado"

Lorenzo Serra Ferrer no es amigo de las entrevistas. Después de tres etapas, el beticismo lo sabe. Precisamente por eso, el balear no entiende el enfado del presidente del Betis, Ángel Haro, ante la decisión del exvicepresidente deportivo de romper su silencio en los días previos al derbi de este jueves en el estadio del Sevilla FC y rechaza las acusaciones de que con sus palabras esté intentando desestabilizar al club al que ama y al que todavía sigue vinculado de diversas maneras.

"Si alguno cree que por hablar perjudico, pues no hablaré más, pero hablo porque sigo siendo aficionado bético, accionista y socio, y si algún medio me llama, pues ya me parece mal no atender a los demás si lo solicitan también", ha indicado este martes el de Sa Pobla en una entrevista concedida a Radio Marca Sevilla, en la que ha sido preguntado por la defensa a ultranza de Haro a su socio José Miguel López Catalán y ha considerado que "falta autocrítica" en el seno de la entidad. En este sentido, aunque cree que están haciendo bien las cosas en lo que a la gestión se refiere, ha resaltado que debe mejorar en lo deportivo para que la alegría sea completa.

"Es cierto que, por lo que sea, el Betis no coge la velocidad de crucero para ser un equipo europeo. No sé el motivo porque no estoy ahí. El año que se dé bien deberíamos luchar por la ilusión de la Champions y, en un mal año, quedar entre los ocho primeros, siempre mirando a Europa". "Las lecturas son amplias, es difícil para mí hacer un análisis, sin estar al corriente de las pequeñas situaciones del día a día, pero desde casa, conociendo a bastantes jugadores y al entrenador, creo que lo hecho es mejorable. No puedes pensar que ganando los partidos como local van a conseguir una situación clasificatoria acorde a lo esperado", ha añadido al respecto.

En este sentido, ha aclarado que ésta es sólo su opinión y que no tiene ningún interés en que el Betis le vaya mal para volver por cuarta vez y presentarse como salvador: "Para no despistar a nadie y que nadie se moleste, no voy a esconder mi ilusión por estar en el Betis. En el Betis debería haber más autocrítica, a lo mejor con eso sería más fácil dar con la tecla esa que falla. Ya habrá tiempo de charlar cuando todo acabe sobre cómo han ido las cosas con los actuales dirigentes". "Yo tengo mi conciencia tranquila, cada uno tiene su punto de vista, pero yo no tengo ningún problema si el Betis gana, es una de las alegrías más grandes que se me puede dar", ha resaltado.



En este sentido, defendió a los verdiblancos y se mostró en desacuerdo con la apreciación de Joaquín Caparrós, que consideró que "las distancias entre Sevilla y Betis son las mismas que entre el Sevilla y el Barcelona". "No puedo estar de acuerdo con Joaquín, en absoluto, sobre esa distancia entre Sevilla y Betis como la del Barcelona al Sevilla". "Quedan 33 puntos, sólo 11 partidos, por tanto hay que salir esprintando, todo cuenta, es una competición corta sin margen de error", indicó, antes de señalar al preparador físico Marcos Álvarez y al capitán, Joaquín Sánchez, como los encargados de motivar al vestuario de cara a la cita del jueves.

Cabe recordar que, una entrevista a Diario de Sevilla, Serra calificó su salida hace ahora justo un año como la "más dolorosa" de las tres veces que se ha tenido que ir del Betis y cargó contra López Catalán. "Yo trabajaba para el Betis, no para Josemi, y no iba a ser un florero", aseguró sobre su salida. Estas palabras tuvieron rápida réplica por parte de Haro en Cope Sevilla. El presidente consideró "inoportunas" estas palabras a sólo unas horas de jugar el derbi, defendió a su socio y consideró que el balear está más lejos que nunca de volver al club.