El Betis tiene la alineación decidida y Joaquín podría estar

"Juegue Ocampos o no la alineación será la misma". Rubi lleva tres meses preparando este choque como para que el rival le condicione. El técnico bético desveló que, salvo que hoy pase algo en el entrenamiento, el equipo con el que saltará al derbi del Sánchez-Pizjuán será el que ha ido definiendo en unos entrenamientos en los que, según admitió, ha probado todos los días partidos de once contra once y en el que, previsiblemente, pueda estar Joaquín. Aunque hasta mañana no desvelará esa duda...

"De Joaquín lo único que tenemos es la limitación de que juegue un partido entero a día de hoy. Para mí significaria mucho responderte el tiempo que va a jugar porque te diría con ello si lo saco o no de inicio. Sí puedo garantizar que puede jugar desde el principio y que 60-65 minutos los puede aguantar", aseguraba un Rubi que tiene muy claro cómo va a afrontar el Sevilla-Betis para tener opciones de ganar el partido.

Y al que haga lo que haga Lopetegui le trae sin cuidado: "A nosotros no nos va a condicionar. la alineación la tengo decidida... esperemos que hoy acabemos el entrenamiento sanos. Juegue Ocampos o no será la misma".