Loren y el derbi: "Me conformo con que ganemos y yo no marque"

Loren Morón, delantero del Real Betis, ha repasado la actualidad del conjunto verdiblanco a poco más de 24 horas para disputar el derbi ante el Sevilla FC en el Sánchez-Pizjuán. Un derbi del que espera salir victorioso tras firmar su renovación con el Betis hace unos días. "Eso sería redondear esta noticia, pero también me conformo con que ganemos y yo no marque. Ojalá le pongamos un buen broche a esto el jueves, que será una alegría para todos", admitió el marbellí en una entrevista a los medios oficiales del club bético.

Precisamente sobre su ampliación de contrato hasta el año 2024, el delantero verdiblanco comentó. "Fue una alegría cuando me dijeron que iban a tratar esta renovación y el saber que voy a estar unido a este club durante cuatro años más afrontas con tranquilidad el saber que confían en ti y tú también le das a ellos lo que ellos te han dado a ti, que ha sido todo. Siempre he dicho que tanto trabajo, que suele ser a la sombra aunque esta temporada en lo personal me ha ido bien, lo han valorado, que me han dado la oportunidad de continuar en este club y estoy muy agradecido a ellos por esta nueva oportunidad que se abre", explicó el bético, que a su vez reconoció que las negociaciones se alargaron por el coronavirus: "Ha durado un poco más por el tema del coronavirus. No te voy a engañar que cuando René se ha sentado con el club ha sido súper fácil, porque cuando dos partes quieren lo mismo es mucho más fácil negociar. Han valorado el esfuerzo y el trabajo que hago para el equipo, con eso es súper fácil negociar. Yo también quería seguir aquí y contra eso no se puede hacer nada".

En cuanto al futuro, Loren tiene muy claros los objetivos que se marca: "En el poco tiempo que llevo he podido disfrutar de mucho, bueno y malo pero yo siempre me quedo con lo bueno. Ha sido un máster y en lo bueno que he podido vivir me quedo con la unión de la afición con el equipo, la competición europea, fue de lo más bonito. Ahora, nuevos retos, como volver a jugar competición europea, ganar algún título con el Betis, que estoy convencido que alguno va a caer. Seguir trabajando como hasta ahora y darle lo máximo al club y al equipo".

El marbellí también respondió a otras cuestiones en su entrevista:

La renovación es una prueba de amor: "Por las dos partes. Ellos por valorar el trabajo y todo lo que le he dado al Betis y yo por valorarlo todo, porque ha sido el club que me lo ha dado todo. Sólo he estado en Málaga y en Sevilla y eso es mi casa. Ojalá esté aquí muchos años para agradecer todo lo que la ciudad también me ha dado".

Rumores de equipos interesados, incluso el Barça: "He estado muy tranquilo en todo momento. Con mi familia, mis agentes€ Ellos me transmitían tranquilidad, que los rumores no son siempre una oferta en firme. Ahora con esta renovación estoy feliz aquí. Tengo contrato, cuatro años más, que si Dios quiere me iría con 30 años, si no hay otra renovación. De aquí al futuro pueden cambiar muchas cosas, pero el club y yo hicimos esto para estar ligados mucho tiempo y el uno por el otro seguir unidos por mucho tiempo".

Con su renovacion, siente que tiene más peso en el vestuario: "En el equipo si hay algo fundamental y que nos caracteriza a todos es la humildad. Ha habido todo tipo de bromas y yo he colaborado a ellas. Eso te hace también querer al equipo y al club. Hacer esto y poder convivir con ellos tanto tiempo, encantado".

Confía ciegamente en el proyecto verdiblanco: "Los proyectos van a largo plazo y a corto creo que la mayoría de las veces suelen salir mal. El Betis está en una línea que en un par de años está haciendo las cosas muy bien, hay un equipazo y pienso que el año que viene será todavía mejor. Es cuestión de tiempo de que nos asentemos y que con la forma de juego que tenemos dar un pequeño matiz a los errores que tenemos y la regularidad. Será una cosa grande, porque equipo hay y el club está haciendo las cosas bien".

Lucha por ser el máximo goleador español: "En lo personal es una de las cosas que uno siempre mira. Meter el máximo de goles, pelear por el Trofeo Zarra€ Yo lo que quiero es ayudar al máximo al equipo. Si consigo esas cotas será señal de que he ayudado mucho a mis compañeros. Son cosas de las que no estoy muy pendiente, porque me centro en ayudar al equipo".