Rubi se ve "preparado" para dar el golpe

Claro, como siempre, Rubi da la cara antes de un duelo que puede marcar el futuro de su equipo y el suyo propio. Muy lejos de los puestos europeos y por debajo en cuanto a rendimiento de donde el Betis debería estar, afronta este choque con la esperanza de repetir lo vivido hace dos años y que un posible triunfo les empuje a encadenar una serie de resultados positivos ahora que el calendario les va a enfrentar a equipo teóricamente más asequibles. Sin desvelar las dudas, aunque con el once ya definido, no se queja de lo que se ha encontrado, ni del menor tiempo de preparación ni del calendario, aunque tenga motivos para ello, y tampoco va a tener en cuenta que otros lo hagan



¿Quién se juega más?

"Los dos diríamos que nosotros. Cada uno en su posición en la tabla se juega mucho. Estamos lejos de los puestsos de Europa en cuanto a puntuación y para nosotros es muy importante. Entendemos que nuestro rival también lo ve así".

Importancia de ganar mañana para su futuro

"Mi futuro se juega día a día, cada semana se está jugando ganar o perder prestigio. Lo que sí tengo claro es que es un partido importantísimo porque sé lo que supone para nuestra afición. Es suficiente motivación, independientemente de mi futuro, tener en el palmarés una victoria sobre el eterno rival. Me encantaria porque nos daría mucho ánimo".

Otro partido clave...

"Hemos tenido varios días claves a lo largo de la temporada y poca fortuna en ellos. Eran momentos para dar impulso en la clasificación y no hemos tenido esos resultados en ese momento clave. Mañana lo será también. A ver si esta vez sale cara. Si ganamos el derbi el subidón serán importante. Todos los partidos son importantes, pero después de éste ya habríamos jugado con los cuatro primeros. Hemos pasado un tramo de calendario en el que nos hemos enfrentado con todos los de arriba".

Europa, a 9 puntos...

"Partimos con un deficit importante, aunque la septima plaza se va a abrir. Por eso éste es un partido muy clave. No podemo ir pinchando a las primeras de cambio porque nos quedaríamos muy lejos. De todas formas, la reacción a la derrota del derbi de la primera vuelta fueron tres victorias seguidas. Espero que no pase mañana, pero si respondemos igual, aunque se perdiera, el equipo volvería a engancharse nuevamente".

Joel, totalmente recuperado

"Tardó en incorporarse por la Covid-19 y tambien le ha costado meterse en la dinámica, pero las últimas sesiones las ha realizado normal. Ha tendo menos trabajo que el resto de compañeros, pero ya está bien".

Mensaje a los aficionados

"Es muy importante que hagamos caso de lo que se mos pide, de que mantengan las distancias de seguridad, que disfruten en su casa, en las reuniones, en los bares... Va a ser la única vez en la vida que va a pasar esto. Hay que vivirlo al cien por cien pero respetando las normas. Nosotros lo vamos a vivir así y ellos también lo deben hacer".

¿Cómo se afronta un partido sin haber podido jugar?

"Nosotros, como Real Betis, no vamos a poner ningún tipo de excusa a nivel de que la situación es atípica, de que hay o no público, de que hemos entrenado poco... No hay que ponerse en plan perderor, pero es una situación excepcional en la que hemos tenido diez días con entrenamientos colectivos. Hemos aprovechado todos los días para hacer 11 contra 11. Que el jugador tuviera mucho minutaje de once contra once. No es un partido, pero seguro que le ha valido la pena. De noventa minutos sólo hemos disputado un 'partido', pero casi todos los días media hora, veinte minutos..."

Con la afición del Sevilla, mejor

"Las aficiones de Sevilla y Betis son muy pasionales y suman a sus equipos. Entiendo que ese caracter pasional que hay aquí, que es fantastico, nuestro rival no lo va a tener. Pero al final vamos a jugar contra una gran palntilla, que ha perdido dos partidos en casa, que va tercera, con un técnico que prepara muy bien los partidos... Yo, como rival, preferiría a la afición, pero nos toca esta situación y la afrontaremos. Contra el Granada intentaremos no echarlos en falta nosotros".

Según los datos de la Bundesliga, jugar fuera en estas condiciones favorece

"Estamos hablando de un rival que en casa ha perdido dos partidos. Que pese a ceder muchos empates en Nervión ha avasallado a su rival, ha tenido muchas opcasiones... No creo que no haya transmitido su fuerza en los partidos de casa. Problemas tenemos todos para sacar adelante los partidos. Por otro lado, el déficit nuestro ha estado fuera de casa. Si nosotros hubiéramos tenido dos victorias de todos esos empates que hemos sumado a domicilio, estaríamos mejor colocados. Es un reto para la plantilla: el Betis no puede acabar la temporada con una victoria fuera de casa como tiene a día de hoy. Puede favorecer jugar sin público... pero ése no ha sido nuestro problema. Ha sido un déficil de eficacia arriba.

¿Cómo ha visto a Fekir en estos días?

"Ha sido de los jugadores que a nivel de entrenamiento no ha tenido ningún problema y estamos muy ilusionados de seguir viendo al gran futbolista que es. Lo que me tiene muy ocupado es que el equipo funcione como equipo para que él, Canales... puedan marcar diferencias. Él va a estar bien seguro".

Quejas en Bilbao por el calendario

"Respeto cualquier opinión de otros clubes, pero voy a defender nuestra postura. Hemos sido el útlimo equipo que ha podido empezar a entrenar y el primero que debe jugar. Por delante o por detrás siempre tienes una ventaja o desventaja. Ellos, por ejemplo, tienen más tiempo para preparar el primer partido... Y aceptamos lo que nos ha tocado. Por un lado te da y por otro te quita. Nosotros tenemos dos días menos que el Levante y no nos vamos a quejar. El etis, excusas cero".