Haro se moja con un pronóstico y con el regreso de la afición

Cuando Tebas decía que este Sevilla-Betis iba a ser un derbi "mundial" no iba muy descaminado. Aunque siempre ha sido un partido al que se ha prestado mucha atención -muchas veces para sacar lo peor del mismo-, nunca se le había dado tanta importancia a nivel nacional e internacional. Es lo que tiene servir de apertura para el regreso de LaLiga. Por ello, el presidente del Real Betis, Ángel Haro, fue entrevistado por TVE, donde le cuestionaron por el partido en sí, por su pronóstivo y por un tema del que se vienen debatiendo mucho en los últimos tiempos, la presencia de público en las gradas.

"Será un derbi atípico cargado de momentos para el recuerdo. No habrá publico pero la pasión y la tensión de estos derbis la vamos a tener", aseguraba el dirigente del Betis, quien precisamente se refería a esa atención mundial como acicate. "Es una presión añadida porque será muy seguido en todo el mundo y tendrá una gran repercusión. Hemos trabajado mucho para llegar a este momento y hay que estar de enhorabuena", afirmó

Por otro lado, pese a que en la víspera señaló que a día de hoy era inviable ver al público en la grada y pedía paciencia a que se aclarasen los protocolos, Ángel Haro quiso aclarar que eso no significaba que no se pudiera dar a corto plazo, sino que es algo que tienen que madurar y trabajar bien para que no haya errores. "Es algo que se está valorando. Creo que hay que tener el mismo rigor que hemos tenido hasta ahora y que nos ha permitido llegar hasta donde hemos llegado. Siempre que cumplamos un protocolo, a corto plazo no, pero a medio plazo es una opción que hay que valorar", indicó.

A Haro no le importa como sea el partido, pero sí espera que su pronóstico coincida con su "deseo". "Cualquier resultado que implique meter un gol más que el rival será bienvenido para los béticos", concluía.