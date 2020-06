Rubi se lleva a Rodri para #ElGranDerbi

Pocas dudas había sobre el equipo que se iba a llevar Rubi para el derbi sevillano. De hecho, el técnico del Real Betis ya lo dijo en la rueda de prensa. Sólo había que sumar y saldrían los 23 elegidos.

El entrenador catalán avisó que Javi García y Juanmi Jiménez estaban lesionados y que no podrían entrar en la lista de convocados para el Sevilla F.C. - Real Betis. Y también confirmó y criticó el problema que atraviesa con Robert y que el club lleva gestionando desde hace semanas. El canterano, que se entrena habitualmente con el primer equipo, arrastra una sanción de su último partido con el Betis B y, según la norma, hasta que no la cumpla con su equipo no puede jugar en otro. El problema es que el filial bético juega el 'play off' de ascenso a Segunda B el 18 o 19 de julio, por lo que Robert prácticamente no tendría ninguna opción de jugar en todo lo que resta de temporada. Una incongruencia que el Betis ha reclamado, por ahora, sin respuesta. Rubi ya avisó que, pese a ello, seguirá entrenándose con el primer equipo.

La otra cara de la moneda es Rodri, que se estrena en una convocatoria después de haber cuajado un gran año en el Betis Deportivo. Dará más opciones de ataque a Rubi, que tendrá a 23 jugadores, pero podrá hacer hasta cinco cambios si así lo necesita.