El Betis defraudó en el derbi del retorno y se aleja aún más de Europa

El Real Betis defraudó en el derbi ante el Sevilla del retorno de LaLiga Santander, en el que cayó por 2-0 en casa de su eterno rival, un Ramón Sánchez-Pizjuán vacío donde dio una pobre imagen y fue incapaz de competir, lo que le aleja aún más de una zona europea de la que ya le separaban doce puntos.

Al margen de polémicas consustanciales a todo derbi, focalizada esta vez en el protestado y riguroso penalti que supuso el 1-0 para el Sevilla, en el Betis no han buscado excusas ni puesto paños calientes a una derrota muy dolorosa, que llegó 95 días después del parón liguero y que deja muy tocado al técnico Joan Francesc Ferrer 'Rubi'.

El varapalo sufrido por el club y el beticismo ha desatado muchas críticas por la inferioridad y falta de intensidad mostradas por el equipo en "un día clave de la temporada", como dijo Rubi, que, con contrato hasta 2022, también reconoció en vísperas del duelo sevillano que "el futuro de los entrenadores se juega día a día".

El más crítico fue el coordinador del Área Deportiva del Betis, Alexis Trujillo, quien, tras esta dura decepción y a pesar de tildar como "bastante injusto" el penalti señalado por Mateu Lahoz, no ocultó que el equipo no puede "competir de esta manera" en un derbi, en el que hay que jugar "con bastante más intensidad".

"Nosotros no podemos competir de esta manera, el equipo tiene que tener mucha más presencia y compromiso, y sinceramente hoy no lo hemos tenido. Espero que el equipo pueda hacer un análisis de conciencia y levantarse rápidamente de esta caída, que va a ser dura para nuestros aficionados y toda la gente del club", admitió.

La derrota en el derbi, por la forma en la que se produjo y por el rival ante el que el Betis cayó a las primeras de cambio, en el primero de los once partidos que forman esta miniliga, ha encendido la luz de alarma entre los verdiblancos y podría desencadenar una minicrisis si el lunes no revierten la situación frente al Granada.

A Rubi y a sus jugadores, con el equipo a 8 puntos de la zona de descenso y a 12 de Europa, les puede pesar como una losa este frustrante comienzo en la reanudación de LaLiga tres meses después de su paralización por la pandemia de coronavirus, salvo que medie una reacción contundente y convincente en su primer choque en casa de esta recta final.

Frente al Granada, y con sólo cuatro días de margen para esa cita, el Betis deberá adaptarse mejor de lo que lo hizo en el Sánchez Pizjuán a la 'nueva realidad' de los partidos sin público, en un Benito Villamarín vacío, como lo estuvo el jueves el estadio de Nervión sin que el equipo de Rubi se aprovechara de ese factor, el de que el Sevilla no contara con la fuerza de su afición.

No sólo no rentabilizó ese elemento atípico en un derbi, es que incluso en muchas fases pareció que le afectaba el llamado "miedo escénico", a pesar de que las gradas del estadio de su eterno rival estaban en silencio, sin aficionados y sin el plus que suele dar la hinchada local, tanto sevillista como bética, en estos partidos.

El Betis está a tiempo de reaccionar si no quiere complicarse la vida en este tramo final, pero deberá mejorar mucho para despertar del letargo en el que parece haberle sumido el confinamiento y dejar de ser el equipo perdido, atenazado, sin fuerza ni alma y con cierto complejo de inferioridad que naufragó en el Sánchez Pizjuán, en el momento más inoportuno y donde más le duele a su parroquia.

Con Rubi con muchísimo menos crédito que cuando su equipo ganó 2-1 al Real Madrid el 8 de marzo, en el último partido antes del estado de alarma, la realidad es que el Betis desaprovechó la primera de las once 'balas' que tenía para regresar con buen pie a LaLiga y remontar posiciones hasta alcanzar los puestos europeos.

El reto se ve ahora más lejano y difícil en el lado verdiblanco, aunque el equipo tendrá que seguir peleando por él hasta el final como mejor antídoto para hacer olvidar a su afición el sofocón que le dio en un derbi histórico, el primero que se jugó completo sin público tres meses después de un parón que, por culpa de una pandemia, parece no haberle sentado nada bien al Betis.