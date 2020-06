La afición del Betis no le da un ultimátum a Rubi.

La afición del Betis no le da un ultimátum a Rubi. ED

La figura de Rubi ha quedado muy tocada por la derrota en el derbi. Si durante el parón se llegó a dar por hecho que el catalán continuaría la próxima temporada al frente del Betis e incluso tomaba parte en la planificación, ahora ha vuelto a quedar retratado por sus pobres números y el casting para buscarle un relevo está de nuevo en marcha.

El partido de este próximo lunes ante el Granada, en un Benito Villamarín sin público, se antoja vital. Pero para la mayoría de la afición, el envite ante los nazaríes no debe ser definitivo para el futuro de Rubi.

En ESTADIO Deportivo hemos querido pulsar la opinión de los aficionados con la 'Encuesta Helvetia', con una pregunta muy directa: ¿Crees que Rubi se juega su continuidad ante el Granada? Y pese al enfado que existe en el beticismo por la derrota y la imagen de su equipo ante el Sevilla FC, un 64% de los participantes en la encuesta se decanta por pensar que Rubi no se la juega, por lo que seguiría en su cargo pase lo que pase ante el Granada.

El 36% restante, en cambio, no descarta que el ex preparador del Espanyol pueda decir adiós de forma prematura al Betis si suma una nueva derrota. Haro y Catalán, en cualquier caso, tienen la última palabra, aunque no parece, como piensa la mayoría de la afición, que el puesto de Rubi corra peligro.